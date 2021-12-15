Харківською областю керуватиме очільник Полтавської ОДА: що про нього відомо

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 15 грудня.
Новим очільником Харківської ОДА стане Олег Синєгубов, який до цього керував Полтавською областю.
Відповідне рішення 15 грудня погодив Кабінет міністрів, повідомив в Telegram представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Він уточнив, що у середу на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській обласній державній адміністрації.
Сам Синєгубов у Telegram подякував уряду за довіру і зауважив, що усвідомлює велику відповідальність. За його словами, оскільки він сам харків'янин, то знайомий із ситуацією на Харківщині, знається на проблемах, які накопичилися.
"Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області. За два роки роботи на Полтавщині нашій команді вдалося зробити чимало, ми організували ефективну роботу в облдержадміністрації. Для мене важливо, щоб усі позитивні зміни збереглися", - написав він.
Урядовець висловив сподівання, що його наступник продовжить розвивати область і команда не зменшить темп й далі працюватиме для полтавців.
До слова, народився Синєгубов саме у Харкові, де закінчив школу і університет. Має юридичну освіту. У структурі МВС почав працювати у 2000 році. Також він займався викладацькою діяльністю, захистив докторську дисертацію і є членом експертної ради МОН.
Політичну кар'єру почав у 2018 році, а на посаду голови Полтавської ОДА його призначили 2019-го. Синєгубов одружений, має сина.
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