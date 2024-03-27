Харкову після блекауту не вистачає електропотужності: мешканців закликають вимкнути бойлери

У більшість осель вже повернули водопостачання.

У Харкові через масовані ракетні удари 22 березня катастрофічно не вистачає електричної потужності. Мешканців просять не користуватися бойлерами.

Про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі".

"Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності", - йдеться в повідомленні.

Комунальники зазначили, що натомість можна користуватися гарячою водою, постачання якої вже відновлено.

"У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани і користуйтеся централізованою послугою. Сьогодні до кінця доби плануємо підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, вночі 22 березня Харківська область мала один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту, зруйновано ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають

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