"Харкову потрібно достатньо систем ППО": Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по місту

Сьогодні, 20 березня, армія РФ вчергове атакувала Харків. Цей удар ні на що не здатний вплинути, крім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Український лідер зауважив, що вже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Знищена ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Ворог зруйнував села та містечка в області.

"Від російської ракети в Харкові сьогодні 5 людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало – усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО", – наголосив головнокомандувач.

Зеленський додав, що ППО вкрай потрібна Сумщині, Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці системи є в партнерів, їм треба зрозуміти, що вони мають захищати життя.

"Дякую всім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах! Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави та людей і хто працює на оборону, на Україну! Ми обов'язково маємо вистояти й гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, всі жертви денного обстрілу Харкова є цивільними особами. Попередньо, загиблі – це двоє жінок та троє чоловіків.

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