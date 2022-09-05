Хасиди запевняють, що звикли до війни: голова ОВА розповів, скільки паломників прибуде до Умані 

Цього року на святкування Рош га-Шана приїхали уже 1100 хасидів.

Попри війну паломники все ж планують їхати до України, щоб відвідати могилу цадика Нахмана.

Про це сказав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ігор Табурець зазначив, що вони переконували хасидів не їхати цього року до Умані, оскільки в регіоні дії комендантська година та існує загроза ракетних ударів, проте віряни все ж хочуть відвідати Умань.

"Хасиди нас запевняли, що в них в Ізраїлі теж практично постійно війна і вони до цього звикли", - сказав Табурець.

Ігор Табурець наголосив, що зараз на Уманщині зберігається велика ймовірність ракетних атак та терористичної загрози з боку Росії.

"Ми сподіваємось, що цього року менше вірян прибуде до Умані, але очікуємо, що їх може бути до 10 тисяч. Наразі 1100 осіб уже прибули та проживають в Умані. Активніше вони прибуватимуть 18-19 вересня", - пояснив голова ОВА.

Нагадаємо, СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні святкування Рош га-Шана.

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