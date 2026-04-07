Викрили ухилянтів в Україні / © Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили масштабну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Підозру отримала громадянка України, яка під виглядом культурних гастролей допомогла виїхати 28 особам. Жоден із них до країни не повернувся.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як працювала «схема»

Організаторка зареєструвала ФОП у сфері культури та підшуковувала чоловіків, які бажали виїхати з України. За свої послуги вона брала від 7 500 доларів США.

Схема реалізовувалася через подання фіктивних списків до Міністерства культури та стратегічних комунікацій. У документах чоловіків зазначали як учасників музичних гуртів, що нібито їдуть на закордонні благодійні концерти. На підставі цих звернень Міністерство готувало листи сприяння для Державної прикордонної служби, які ставали підставою для виїзду.

Масштаби та наслідки

Слідство встановило, що за такою схемою з України виїхали 28 осіб. Ще 16 чоловіків планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли. Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, наразі вона перебуває за межами країни.

Повідомляється, що правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи та колишніх працівників Міністерства, зокрема у колишнього т.в.о. Міністра культури України. Слідство перевіряє причетність посадовців відомства до функціонування каналу.

«Перевіряємо причетність посадових осіб Міністерства до цієї схеми. Переконаний: коли державні механізми використовують як „послугу“ для обходу закону — це вже не про культуру. Це про відповідальність. І вона буде. Це не крапка. Це кома», — наголосив Руслан Кравченко.

