"Гасили недопалки об дитину": шокувальна версія кривавої різанини школярок у Тернополі (фото)

Фото з місця злочину в Тернополі, де школярка поранила ножем однокласницю / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Поліція Тернополя розслідує замах на вбивство учениці школи №5 після нападу з боку її 15-річної однокласниці. Дівчині вже оголосили підозру. Водночас батьки заявляють про систематичне цькування підозрюваної, поки у школі заперечують конфлікти. Слідство перевіряє версію про тривалий булінг.

Про це повідомили місцеве видання «20 хвилин» та Офіс генерального прокурора.

Поранення школярки в Тернополі — що кажуть сусіди і хто врятував дитину

Як з’ясували журналісти, постраждала школярка О.Д. живе на вулиці Броварній, де й отримала поранення. Вона разом із мамою оселилася там після 2016 року.

Реклама

«Жодних конфліктів з мешканцями чи інших інцидентів не було цей весь час. За цей весь час бачив ту дитину разів два-три, що з однолітками чи друзями додому йшла. Але щоб якісь крики, гучні гулянки — ніколи нічого не помічали», — розповів директор ОСББ Вадим Андрійчук.

За його словами, більшість мешканців у момент події були на роботі, тому свідків фактично немає.

«Люди шоковані від того, що трапилося. В одній з квартир на другому поверсі майстер робив ремонт. Травмована дівчинка стукала у двері, він відчинив і побачив школярку у крові. Тоді викликав «швидку». На допомогу також прийшла мешканка-пенсіонерка, але жінка була в стресі, що від неї добитися ні слова не можна», — розповів Андрійчук.

Що відомо про підозрювану школярку?

Коли журналістка приїхала до школи, де навчаються обоє дівчат, директорки на місці не було — вона перебувала на нараді в управлінні освіти. На прохання поспілкуватися з класним керівником чи заступницею директора відповіли: «Все лише з дозволу Оксани Іванівни, а вона на нараді».

Реклама

Батьки біля школи також не захотіли говорити з журналістами: «Вам ніхто нічого не скаже, бо заборонили». Хто саме заборонив — не уточнили.

Одна з матерів повідомила, що дівчину, яку підозрюють у нападі, звати К.М. За словами жінки, вона навчається у школі близько двох років і переїхала до Тернополя разом із мамою. Батько учениці загинув на війні. Цю інформацію частково підтвердили і в управлінні освіти, зазначивши, що дані наразі неофіційні. Також там повідомили, що дівчина є внутрішньо переміщеною особою.

Школярка-нападниця зазнавала булінгу

За словами батьків інших школярів, підозрювана могла зазнавати систематичного булінгу.

«На власні очі того не бачила, але батьки говорять, що того дня, коли все сталося, об К. недопалки гасили. Дитина була вся бита. Якщо чесно, я шокована. Інші батьки, виявляється, все знали, і в школі не могли того свавілля не бачити. А тепер, звичайно, ніхто ні в чому не зізнається. Хто ж школу чорнитиме… Ще й говорити заборонили!» — розповіла одна з матерів.

Реклама

Журналісти також з’ясували, що К.М. проживає з матір’ю в центрі міста. Після затримання, за словами джерел, жінка одразу приїхала на місце і перебувала в шоковому стані. Сама дівчина нібито не реагувала на оточення і не розмовляла.

За інформацією джерел, конфлікт між школярками існував тривалий час.

«Є дані, що протягом року її булили, а те, що сталося — не було спонтанним. Вона (підозрювана), судячи зі встановлених фактів, чекала під під’їздом близько 40 хвилин. Це виглядає як спланована дія. Я не виправдовую її вчинок. Але маю відчуття, що цю дитину довели до такого стану. Мені шкода і потерпілу, і цю дитину також», — розповіло джерело.

Інший співрозмовник зазначив, що коли вперше побачив дівчину в поліції, вона була дезорієнтована і не усвідомлювала, що відбувається. Він припускає, що ситуація могла бути наслідком тривалого психологічного тиску.

Реклама

Чи знали про булінг у школі?

Про можливі випадки булінгу пишуть і користувачі соцмереж. Одна з матерів розповіла журналістам, що через подібну ситуацію була змушена перевести свою дитину з цієї школи.

«Мене щоразу просили видаляти ці пости. Я відчула булінг з боку батьків, дітей і навіть директора школи — як мама дитини. І за фасадом „елітної“, „зразкової“ школи, де всі нібито успішні, насправді ховаються дуже неприємні речі», — розповіла пані Оксана (ім’я змінено).

Вона також зазначила, що конфлікт вийшов за межі школи.

«Врешті дійшло до того, що мене викликав мій начальник на роботі. Спочатку я намагалася відстоювати свою позицію, але зрештою змушена була забрати дитину зі школи», — згадує пані Оксана.

Реклама

Інші батьки неофіційно підтверджують версію про булінг, однак відмовляються коментувати ситуацію публічно.

Позиція школи та управління освіти

Директорка школи №5 Оксана Погоріла повідомила, що наразі триває внутрішнє розслідування.

«У даний час ми проводимо службове розслідування, внутрішнє. Триває також розслідування поліції, тому поки не будуть встановлені факти, я не буду нічого говорити. Я особисто нічого не знала. Ніхто не повідомляв — ні класний керівник, ні батьки, ні діти. Ми встановимо все, що потрібно, тоді зможемо надати коментар», — розповіла директорка школи.

В управлінні освіти також очікують результатів перевірки і заявляють, що раніше повідомлень про булінг не надходило.

Реклама

«28 квітня ми провели в управлінні нараду з директорами шкіл, де вкотре наголосили на необхідності роботи з батьками та учнями, а також посиленої уваги до вразливих категорій дітей», — сказала начальниця управління освіти і науки міськради Ольга Похиляк.

Підозра для школярки в замаху на вбивство

29 квітня в Офісі генпрокурора повідомили, що 15-річній школярці оголосили підозру у замаху на вбивство однокласниці. За даними слідства, 27 квітня дев’ятикласниця підстерегла потерпілу в під’їзді та завдала їй кілька ножових поранень. Один з уламків леза залишився в голові дівчини.

Постраждалу госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує. Нападницю затримали.

«Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, — можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку», — йдеться в заяві ОГ.

Реклама

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За даними «RIA плюс» із посиланням на поліцію, неповнолітню помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Стан постраждалої школярки

За інформацією журналістів, поранена дівчина перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Генеральний директор закладу Володимир Семерез зазначив, що стан пацієнтки не розголошують, однак прогнози лікарів є позитивними.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо, що в Тернополі 15-річна школярка під час конфлікту в житловому будинку мікрорайону «Новий світ» поранила ножем однокласницю. Під час нападу уламок леза залишився в голові потерпілої, її госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство.

Новини партнерів