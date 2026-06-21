Гасили пожежу: Росія завдала повторного удару по рятувальниках на Сумщині

Удар РФ по рятувальниках на Сумщині / © ДСНС

Реклама

Росія завдала повторного удару по рятувальниках у Шосткинському районі на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

«В Шосткинському районі ворог наніс повторний удар по місцю, де рятувальники гасили пожежу, також спричинену російською атакою. Внаслідок удару загорілася пожежна цистерна», — йдеться у повідомленні.

Реклама

В ОВА наголосили, що ніхто із рятувальників не постраждав, бо вони перебували в момент удару країни-агресорки в безпечному місці.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Вночі 21 червня країна-агресорка завдала ударів по Україні. У Полтаві удари припали по території двох підприємств. Через атаку значні пошкодження зазнали автомобілі та житлові будинки. Внаслідок удару Росії є постраждалі, серед яких — діти, та підтверджено загибель двох людей.

Також під прицілом ворога була Рівненська область. Місцева влада повідомила про відбиття повітряної атаки. У Сарненському районі виникли знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням послуги.

Новини партнерів