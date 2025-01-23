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Хатіко із Запоріжжя: пес не відходить від тіла загиблого від ракети господаря (відео)

Хатіко із Запоріжжя: пес не відходить від тіла загиблого від ракети господаря (відео)

Пес Бім не відходить від тіла загиблого внаслідок ракетного удару господаря / Фото: скриншот з відео

Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні чоловіка. 

У ніч проти 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами

Внаслідок ворожого удару загинув 47-річний чоловік Володимир. Поруч з тілом сидить і не відходить пес загиблого Бім. Відповідне відео опублікували очевидці у Мережі.

Як повідомляє телеканал "Ми-Україна", на момент удару Володимир був у квартирі разом з дочкою, дружиною і тещою. Усі його рідні зараз у лікарні.

Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні Володимира. 

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Поранень зазнали 25 людей.

У Запоріжжі пес не відходить від тіла господаря, який загинув від ракети РФ

У Запоріжжі пес не відходить від тіла господаря, який загинув від ракети РФ

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