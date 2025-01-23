Хатіко із Запоріжжя: пес не відходить від тіла загиблого від ракети господаря (відео)

Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні чоловіка.
У ніч проти 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами.
Внаслідок ворожого удару загинув 47-річний чоловік Володимир. Поруч з тілом сидить і не відходить пес загиблого Бім. Відповідне відео опублікували очевидці у Мережі.
Як повідомляє телеканал "Ми-Україна", на момент удару Володимир був у квартирі разом з дочкою, дружиною і тещою. Усі його рідні зараз у лікарні.
Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні Володимира.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Поранень зазнали 25 людей.