Хатіко із Запоріжжя: пес не відходить від тіла загиблого від ракети господаря (відео)

Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні чоловіка.

У ніч проти 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами.

Внаслідок ворожого удару загинув 47-річний чоловік Володимир. Поруч з тілом сидить і не відходить пес загиблого Бім. Відповідне відео опублікували очевидці у Мережі.

Як повідомляє телеканал "Ми-Україна", на момент удару Володимир був у квартирі разом з дочкою, дружиною і тещою. Усі його рідні зараз у лікарні.

Собаку загиблого заберуть друзі родини, поки не одужають рідні Володимира.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Поранень зазнали 25 людей.

У Запоріжжі пес не відходить від тіла господаря, який загинув від ракети РФ

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