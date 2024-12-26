"Хай Епіфаній поверне свята на місце": село на Прикарпатті "збунтувалося" проти нового календаря

У 1990-х роках греко-католики і православні Космача претендували на один храм, що призвело до міжконфесійного конфлікту в громаді. Після 2023 року село знову розділося – цього разу у датах відзначення релігійних свят.

У селі Космач на Прикарпатті, яке раніше "прославилося" тим, що місцеві жительки напали на жінку та дитину нібито через "співпрацю з ТЦК, тепер новий скандал. Прихожани найчисельнішої у селі парафії храму святих Петра і Павла відмовилася переходити на Новоюліанський календар. Попри те, що храм належить до Православної церкви України, яка з 2023 року відзначає релігійні свята вже за новим стилем.

Детально про це йдеться у сюжеті "Громадського".

Коротко про історію Космача

Космач називають "столицею УПА". Під час та після Другої світової війни тут був потужний повстанський рух. Поблизу Космача 1945 року відбувся відомий бій повстанців УПА на чолі з легендарним Мирославом Симчичем з каральними загонами НКВС. Повстанці тоді отримали перемогу та знищили московитських загарбників.

Проте 6 лютого 2024, в селі Космач місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, бо вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб "здати" їх військкомату. Пізніше селяни викликали представників ТЦК на зустріч і викрикували їм "ганьба", заявлявши, що нібито офіційно в Україні немає війни.

Тепер Космач знову "прославився". Частина місцевих жителів виступили проти переходу на Новоюліанський календар, який, зокрема, передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Журналістка Мар'яна П'єцух нагадує, що старовинна церква Петра і Павла до радянської окупації 1944 року була греко-католицькою, але після знищення УГКЦ і так званого Львівського псевдособору 1946 року перейшла на московське православ'я. Після здобуття незалежності приєдналася до УАПЦ, а тепер належить ПЦУ.

У 1990-х роках греко-католики претендували на храм, проте це призвело до міжконфесійного конфлікту в громаді. УГКЦ збудувала нову велику церкву, неподалік старої.

Греко-католицька церква у Космачі святкуватиме Різдво за новим стилем. Скриншот з youtube-каналу hromadske

"Після 2023 року село знову розділося – цього разу у датах відзначення релігійних свят. Православна громда вирішила поки не переходити на Новоюліанський календар. Тож у Космачі другий рік поспіль відзначають два Різдва", – розповідає П'єцух.

"Були збори біля церкви і голосування. Проголосували, що 7-го, та й усе", – каже місцевий житель про те, як вирішували, за яким календарем далі відзначати свят.

Зміна віри?

Деякі вірянки налаштовані радикально – зміну календаря вважають зміною віри.

"Шестого, себто семого (сьомого – Ред.) Різдво. А предки наші як свєткували. Мого чоловіка дідо був на Австрійській (Першій світовій – Ред.) війні. Свєткували семого, ніхто (25 грудня – ред.) не свєткував. З 2014 року війни, але чого тоді не вводили новий стиль, але тепер. Між людьми вражду робити, гризоту. Ні, в нас нема сварки. Люди шукають собі церквів. Ми просимо бога, аби війна стала, аби людей не вібівали. А чого Єрусалим (Єрусалимська православна церква – Ред.) не перейшов на новий стиль. Так що треба знати історію", – емоційно каже місцева жителька з характерним гуцульським діалектом.

"Бо віра ся не міняє. Яку ми мали, в якій родилися, то в такій ми повинні бути далі. Я собі так думаю, якби до нас приїхав Епіфаній, я би йому сказала, аби він нам повернув свята на місце і не змінював релігію. Це закарбовано у нас у серці. А тепер бери і переступай. Ну за що. Це не стосується Москви. Москва і так нерелігійна. Все робиться на розбрат людей, аби тільки була гриза", – додає інша жителька Космача.

Настоятель громади певен, що саме парафіяни мають вирішувати такі важливі для парафії питання.

"Храм від фундмента до хреста на куполі побудований жителями села. Не спитати людей ми не мали права. Думка людей повинна бути врахована", – розповідає місцевий православний священник.

Староста Космача Дмитро Мохначук шкодує, що після буремних 1990-х село помирилося і разом відзначало усі свята, а тепер знову поділилося.

"У нас шість церков. П'ять перейшли на новий календар, а шоста – ні. Це головна, найбільша. У нас до цього не було роз'єднання взагалі. Дві церкви – православна і греко-католицька – прекрасно всі свята разом проводили", – говорить староста Космача.

Космач – село контрастів

"Космач – село величезних контрастів. Тут поєднується величезна звитяга з людською ницістю. ...в часи Радянського Союзу тут було дуже багато людей репресовано, разом з тим було багато сексотів. Їхні нащадки досі тут живуть", – різко зауважує місцевий греко-католицький священник.

Парох УГКЦ біля могили свого парафіянина з села Космач, що загинув на війні проти РФ. Скриншот з youtube-каналу hromadske

Його парафіяни відзначатимуть Різдво 25 грудня і впевнені, що саме так правильно – в єдності з усім західним світом

"У нас уже два Різдва. Я обидва буду святкувати", – каже свою думку місцевий житель Василь.

Натомість місцевий житель і краєзнавець Василь Кравчук зізнається, що чимало православних Космача теж не проти переходу на новий стиль. "Але є пару впертих, є там жінки у нас такі. Вони там керують", – розповідає Кравчук, який є прихожанином православної громади, а його дружина – греко-католицької.

Краєзнавець Василь Кравчук і його дружина. Скриншот з youtube-каналу hromadske

За словами журналістки, Різдво ні за старим ні за новим стилем не дочекаються семеро жителів Космача, які загинули в боях за Україну у повномасштабній війні з РФ з 2022 року.

Меморіальна дошка на честь загиблого на війні проти РФ американця українського походження Едварда Волтера Вілтона. Родом з Космача був його прапрадід Михайло Арсенич. Скриншот з youtube-каналу hromadske

Ще до півтори тисячі мешканців виїхали з села закордон від 2022 року.

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