"Хай краще завод буде законсервований": голова Житомирського ТЦК оскандалився заявою щодо мобілізації

Начальник Житомирського ТЦК Сергій Мартищенко натякнув, що норми бронювання в Україні не задовільняють потреби армії, де гостро відчувається брак особового складу.

Про це він сказав, коментуючи складнощі мобілізації, передає Житомирський ТЦК та СП.

"Війна триває і люди потрібні. Ми можемо надавати дрони, машини, але хто на них буде їздити?", – каже військком.

Він наголосив, що від 2014 року, коли РФ напала на Україну, кадрових військовослужбовців – від солдата до офіцера, принаймні на рівні батальйону і бригади, залишилося дуже мало.

"І мені прикро інколи чути: "а хто ж буде працювати?" У мене точка зору така: хай краще завод буде законсервований, але він буде українським. Відвоюємо і наші заводи працюватимуть далі", – вважає Мартищенко.

Голова ТЦК закликав економіку перевести на військові рейки.

"І працівник не п’ять днів на тиждень з восьмої до шістнадцятої, а цілодобово у дві зміни. Є три слюсарі, ось вони і працюють. Військовий ж не сидить в окопі з восьмої до шістнадцятої. Треба задуматися над цим питанням", – підсумував Сергій Мартищенко.

Нагадаємо, керівником Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Мартищенко став у листопаді минулого року. Раніше він служив у 26 артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ".

Раніше у Раді відповіли, чи буде економічне бронювання від мобілізації.

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