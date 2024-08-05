"Хай очікує "подарунків": українські військові - про прибуття F-16 на передову

"Ворога потрібно постійно вводити в оману", тому військовий не розповів про завдання F-16.

Українські військові відчули на передовій роботу західних винищувачів F-16, які прибули до України.

Про це повідомив в ефірі КИЇВ24 сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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"Відчули. Подробиць не буду розповідати. Працюють. Я скажу так, що сьогодні держава в особі керівництва навчилася не говорити передчасно ті речі, які не треба знати ворогу. Це дуже радує. Ворога потрібно постійно вводити в оману. Не давати йому навіть найменших натяків на те, що у нас є і що ми будемо робити. Хай очікує постійно "подарунків". Так ми скоріше наблизимо нашу перемогу", - прокоментував він.

нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16.

До слова, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття до країни американських винищувачів F-16.

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