"Хай розважає дівчат": Укрзалізниця вляпалася у скандал через чоловіка в жіночому купе

Провідниця пропустила чоловіка до жіночого купе і запевняла, що він нічого не порушив.

"Укрзалізниця" втрапила у скандал через чоловіка, який придбав квиток у жіноче купе та спробував зайняти своє місце.

Про обурливий інцидент розповіла одна із пасажирок жіночого купе у TikTok

Ситуація сталася у потязі 005 Запоріжжя-1 – Ясіня у неділю, 4 серпня. Попри всі обурення дівчат у вагоні пасажир сказав, що буде їхати з ними. Провідниця замість того, щоб знайти йому інше місце, стала на бік пасажира.

"Провідниця сказала, що якщо він придбав квиток, то хай їде, а всі, кого не влаштовує – хай здають квитки. Найцікавіше було почути аргументацію провідниці: "Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами". Потім вона разом з чоловіком почали обговорювати, що жіноче купе – це маячня і лише "молоденьких дівчаток" це обурює", – розповідає авторка допису.

Діалог, що відбувся між пасажирками й провідницею:

Пасажирки: Чоловік може їхати в цьому вагоні, якщо він жіночий?

Провідниця: А в нього квиток проданий. Ви розумієте? Я ж його не привела сюди. А чому він не може їхати? З якої пори вже не можна їхати?

Пасажирки: За правилами. Тому що це жіноче купе.

Чоловік: Дівчата, якщо вам не подобається, злазьте і йдіть собі в інші купе. Я що — собі продавав його.

"Розкудкудакались у своєму курятнику. Жінки, які постарше, взагалі нормально б сприйняли. А он ті дві якісь молоді... Що, вони голі по вагону будуть ходити?" – поскаржився пізніше він провідниці.

Укрзалізниця втрапила в скандал: чоловік придбав квиток у жіноче купе

Реакція "Укрзалізниці"

Під дописом користувачки Facebook Ольги Сергієнко представники компанії залишили свій коментар щодо інциденту.

"Прийміть, будь ласка, наші вибачення за цю прикру ситуацію, але ми готові оперативно з'ясувати, що трапилось і де не спрацював механізм", – зазначили в коментарі.

В "Укрзалізниці" пояснили, що застосунок, де здійснюються продажі квитків до жіночих купе, видає чітке попередження, що це місця для жінок.

"У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил", – додали у компанії.

Раніше в СБУ повідомили, що на Харківщині працівник Укрзалізниці "зливав" РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ.

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