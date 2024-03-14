"Хай їх пакують": штурмовики ЗСУ жорстко висловилися про ухилянтів

Військові Третьої окремої штурмової бригади розповіли про своє ставлення до "ухилянтів".

Про це йдеться в сюжеті "Новини.LIVE".

Боєць з позивним "Штурмовик" розповідає, що на фронті з кожним днем стає все важче, оскільки росіяни постійно наступають.

"Люди, які хочуть стати частиною історії, частиною цієї війни за волю України, хочуть до нас потрапити. Ворога ми переможемо лише особистими якостями і підготовкою. Кількістю ми його не візьмемо, потужністю також, а от підготовкою та серйозним ставленням до справи - це наш єдиний шлях до успіху", - сказав командир підрозділу "Ерік Хитрий".

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Інший військовий з позивним "Гострий" розповів, що все вприрається в людей, які в тилу.

"Мені подобається, як їх "пакують", хай. Чим швидше він сюди потрапить, тим скоріше прийме, що воювати прийдеться, і візьметься за голову. Ті самі ухилянти - ніхто вже воювати не хоче, бігають і ховаються. Як кажуть, поки знов не прийде в його хату. А якщо він нічого не робитиме, то воно дуже швидко прийде в його хату, тільки буде пізно", - висловився "Гострий".

Також ми писали, що українські військові, які повернулись з фронту в мирні міста, звернули увагу на те, що інколи, коли вони перебувають у формі в громадському місці, їх сприймають вкрай негативно через одну помилкову обставину.