Хайпонув по-королівськи: у Харкові напівголий містянин їздив містом у тазику з червоною ікрою (відео)

Хайпонув по-королівськи: у Харкові напівголий містянин їздив містом у тазику з червоною ікрою (відео)

Чоловік заліз у миску з ікрою і колесив містом.

У Харкові один з місцевих блогерів влаштував дивний перформанс. Він роздягся, "одним місцем" вмостився алюмінієву миску з червоною ікрою і промчав вулицями міста.

Відео катання у тазику виклали у місцевих пабліках.

"Харківський блогер вирішив хайпонути. Хлопець голяка сів у таз з червоною ікрою і проїхався так містом. Його помітили на Сумській", - розповіли очевидці.

На кадрах видно, як напівголий блогер у тазику з делікатесом, який прикріпили до авто, мчить вулицею, викликаючи подив та збентеження у перехожих.

Що саме хотів показати чи донести до суспільства цим перформансом блогер, сказати важко, але увагу до своєї персони він таки привернув.

"Пасажира" тазика з кав'яром помітила поліція і припинила епатажний блогерський круїз.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Як тепер купувати ікру і їсти.

Годують цим людей, а потім дивуються, звідки хайпують, скоро ці теми вичерпають себе, і межу буде перейдено. Для заробітків почнуть вбивати людей на камеру.

Краще б сиротам допоміг чи в будинок для літніх людей відвіз.

Є дії та вчинки, які ведуть до розвитку – наприклад, очистити річку від сміття. При цьому ніхто на цьому не піариться – хлопці просто беруть та роблять.

А є вчинки, які ведуть до деградації. Деб**и - деградують, розумні - привносять у життя вдосконалення.

У Харкові напівголий блогер їздив містом у тазику з червоною ікрою

Нагадаємо, що блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яка розгромила орендовану квартиру в Києві, заявила, що її заблокували в Instagram. Через це дівчина розридалась на камеру, погрожувала "викинутись з моста" та лаяла поліцію і тих, хто скаржився на її профіль.

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