Газ в Україні різко здорожчав: ціни за кілька днів злетіли більш ніж на 20%

Газ в Україні різко здорожчав / © Pixabay

Реклама

Вартість природного газу на внутрішньому ринку України за останні дні різко підскочила — приблизно на 20%. У вівторок ціна ресурсу досягла 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Про це свідчать дані котирувань Natural gas ExPro.

Наразі ціни на газ в Україні досягли найвищого рівня за понад пів року — з червня 2025-го. Якщо перерахувати без ПДВ, вартість становить приблизно 536 доларів за тисячу кубометрів або 43,2 євро за мегават-годину.

Реклама

Водночас газ у Європі залишається ще дорожчим. На європейських хабах у вівторок ціни піднімалися до 65,5 євро за МВт·год, що стало максимумом за останні три роки — з січня 2023 року.

Чому зростають ціни

Експерти пов’язують подорожчання газу в Україні насамперед із подіями на світовому енергетичному ринку, які спричинила ескалація конфлікту на Близькому Сході.

Після початку бойових дій між США та Іраном порушилися глобальні поставки скрапленого природного газу (LNG). Зокрема, Катар — другий за величиною експортер LNG у світі — тимчасово зупинив виробництво та експорт, а Об’єднані Арабські Емірати також обмежили постачання через атаки на танкери в районі Ормузької протоки.

Скорочення пропозиції LNG на світовому ринку спричинило різке зростання цін у Європі, що опосередковано вплинуло і на український ринок.

Реклама

Додатково на ціни тисне високий попит усередині країни. Частина трейдерів не закупила ресурс на березень заздалегідь, тому зараз активно шукає газ на ринку. Водночас пропозиція скоротилася, адже більшість приватних газовидобувних компаній уже реалізували свій березневий ресурс.

Наразі серед небагатьох продавців залишаються “Укрнафта” та “Укрнафтобуріння”, які реалізують газ через Українську енергетичну біржу. Зокрема, “Укрнафтобуріння” у вівторок продала ресурс березня за 27 840 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Ормузька протока і світові ризики

Важливим фактором для ринку залишається ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить понад 20% світових поставок нафти та газу. Будь-які загрози її блокування миттєво провокують стрибок цін на енергоносії.

Для Росії, де доходи від нафти і газу формують близько 45% федерального бюджету, подорожчання енергоносіїв означає додаткові фінансові надходження.

Реклама

Водночас у Кремлі заявляють, що європейські країни поки не зверталися до Росії з проханням відновити або збільшити постачання газу, попри складну ситуацію на енергетичних ринках.

Що кажуть у Росії

На тлі глобальних енергетичних потрясінь представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв різко розкритикував рішення Євросоюзу відмовитися від російського газу.

За його словами, через конфлікт на Близькому Сході ціни на газ можуть зрости більш ніж удвічі, а Європа нібито знову потребуватиме російських енергоносіїв.

“Ціни на газ на фоні військової операції США та Ізраїлю проти Ірану можуть зрости більш ніж удвічі. Євросоюзу знову потрібен російський газ, щоб вижити”, — заявив Дмитрієв.

Реклама

Також нагадаємо, що за останні дві доби ціни на бензин в Україні раптово злетіли. Напередодні вартість бензину піднялася ще на 2 гривні за літр, а 2 березня пальне здорожчало на 1 гривню. Експерт Куюн зауважує, що подальше здорожчання вартості пального до 70 гривень за літр не відбуватиметься. Ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.