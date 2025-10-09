ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
826
Час на прочитання
1 хв

Газ відключатимуть цілими мікрорайонами: мер Івано-Франківська про ймовірний зимовий сценарій

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує важку зиму через відключення газу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Руслан Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків / © Facebook / Руслан Марцінків

В Івано-Франківській громаді під час блекаутів можливі вимкнення електроенергії та газу. Адже наразі РФ цілеспрямовано атакує як енергетичну, так і газову інфраструктуру України. У такому випадку для жителів громади мають запрацювати пункти обігріву.

Про це під час ефіру на радіо «Західний полюс» розповів міський голова Руслан Марцінків.

«Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій», — каже Руслан Марцінків.

З його слів, у разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.

Нагадаємо, з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити масштабні блекаути взимку. Зокрема, під час нічної атаки 5 жовтня РФ цілеспрямовано уразила об’єкти газової інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
826
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie