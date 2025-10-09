- Дата публікації
Газ відключатимуть цілими мікрорайонами: мер Івано-Франківська про ймовірний зимовий сценарій
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує важку зиму через відключення газу.
В Івано-Франківській громаді під час блекаутів можливі вимкнення електроенергії та газу. Адже наразі РФ цілеспрямовано атакує як енергетичну, так і газову інфраструктуру України. У такому випадку для жителів громади мають запрацювати пункти обігріву.
Про це під час ефіру на радіо «Західний полюс» розповів міський голова Руслан Марцінків.
«Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій», — каже Руслан Марцінків.
З його слів, у разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.
Нагадаємо, з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити масштабні блекаути взимку. Зокрема, під час нічної атаки 5 жовтня РФ цілеспрямовано уразила об’єкти газової інфраструктури.