Нафтопровід «Дружба» можуть перезапустити: коли це станеться

Технічні випробування трубопроводу «Дружба», пошкодженого під час російської атаки, можуть розпочатися вже найближчим часом.

Кирило Шостак
Газопровід "Дружба"

Газопровід "Дружба" / © Associated Press

Україна готується до відновлення роботи трубопроводу «Дружба», який був пошкоджений у січні внаслідок російської атаки. За даними джерел, технічні випробування об’єкта можуть відбутися вже у вівторок.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Йдеться про перевірку трубопроводу, який раніше забезпечував постачання ресурсів до Угорщини та Словаччини.

Питання відновлення роботи «Дружби» також пов’язане з політичними домовленостями в ЄС. Зокрема, Віктор Орбан раніше блокував виділення фінансової допомоги Україні, пов’язуючи це з відновленням постачання через трубопровід.

Втім, за останніми сигналами, Будапешт готовий зняти блокування і підтримати фінансування Києва вже найближчим часом — за умови відновлення роботи «Дружби».

Своєю чергою, Словаччина також змінила позицію. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна не блокуватиме спільні рішення ЄС щодо допомоги Україні, попри попередні суперечки навколо трубопроводу.

На цьому тлі дискусії тривають і на рівні Євросоюзу. Європейська комісія планує поступово відмовитися від залишків імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Водночас відновлення роботи «Дружби» залишається важливим фактором як для енергетичної безпеки регіону, так і для політичних домовленостей між країнами ЄС та Україною.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» в Україні планують частково відновити до кінця квітня. Об’єкт зможе функціонувати, хоча повноцінний ремонт усіх елементів наразі не завершать.

Водночас лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням відновити роботу нафтопроводу «Дружба», якщо він перебуває у придатному стані.

