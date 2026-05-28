Газові балончики і штурм буса: як жителі Черкащини відбивали чоловіків від ТЦК (відео)

Сутичка між цивільними і працівниками ТЦК на Черкащині / © скриншот з відео

У Кам’янці Черкаської області виникла сутичка між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Місцеві жителі стверджують, що військові силою «пакували» людей та розпилили перцевий балончик. В обласному центрі комплектування відреагували на інцидент та розпочали перевірку.

Про інцидент повідомили у місцевій Facebook-спільноті, а також прокоментували ситуацію на сторінці Черкаського обласного ТЦК та СП.

Сутичка цивільних з військовими ТЦК на Черкащині — деталі

Авторка допису стверджує, що вона ще разом із кимось їхали до Сміли, коли її батькові зателефонували та повідомили, що невідомі люди з ТЦК силоміць «пакують» працівників. Чоловіки показували всі необхідні документи, не перебували в розшуку й нічого не порушували, але це нікого не цікавило.

«Ми одразу повернулися назад. Коли приїхали — побачили кілька бусів, людей у масках та черкаського поліцейського. ТЦК були не місцеві. Двох чоловіків силою затягували в буси. Люди почали знімати все на телефони, щоб був хоч якийсь доказ того, що відбувається», — йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, під час конфлікту працівники ТЦК застосували перцеві балончики проти присутніх. Це видно й на опублікованому відео.

«Один із працівників ТЦК дуже сильно відштовхнув мою маму біля буса. А після цього вони почали розпилювати газові балончики на людей без розбору. Просто на всіх підряд», — стверджує дописувачка.

Також вона зазначила, що 17-річному хлопцю бризнули газом в обличчя, хоча підліток уже припинив знімати, а його телефон на той момент був розбитий. За словами авторки повідомлення, від таких дій постраждали також її батьки та інші люди.

«Люди кричали, задихалися, отримали опіки. І після цього вони просто сіли в три буси та поїхали», — зазначається в заяві.

Реакція Черкаського обласного ТЦК та СП

У Черкаському обласному ТЦК повідомили, що за викладеними у публікаціях фактами ініційовано службову перевірку. За попередніми даними, під час виконання службових обов’язків військовослужбовці зіткнулися з агресивною поведінкою та протидією з боку групи цивільних. Зазначається, що до провокативних дій були залучені жінки та неповнолітні.

«Окремі учасники конфлікту намагалися блокувати службовий автотранспорт та фізично перешкоджали законній діяльності представників Збройних Сил України.

Військовослужбовці вжили заходів для локалізації конфлікту та недопущення подальшого загострення ситуації», — йдеться в заяві обласного ТЦК.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадємо, мобілізація в Україні зазнає серйозних змін і більше не буде схожою на нинішню, про що повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко, утримавшись від деталей, але згадавши про залучення більшої кількості іноземців. За даними джерел ТСН.ua у Верховній Раді, реформа передбачає глибшу цифровізацію та посилену роботу з електронними реєстрами військовозобов’язаних, зокрема з використанням ідентифікаційних кодів. Протягом кількох тижнів Міноборони планує презентувати ці нововведення в парламенті. Водночас зміни навряд чи торкнуться оповіщення у громадських місцях.

До слова, в Україні існує чітка різниця між відстрочкою та звільненням з військової служби: відстрочка є лише тимчасовим перенесенням призову для цивільних осіб, тоді як підстави для звільнення вже мобілізованих військовослужбовців регулюються зовсім іншою статтею закону. Наявність права на відстрочку не дає автоматичного права на звільнення тим, хто вже служить у війську, де діють лише власні визначені підстави (вік, стан здоров’я за висновком ВЛК, інвалідність чи звільнення з полону).

