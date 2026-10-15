Газовий балон у квартирі може вибухнути через одну помилку: у ДСНС пояснили, як цього уникнути

Газовий пальник / © Фото з відкритих джерел

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Під час тривалих відключень електроенергії мешканці багатоповерхівок нерідко використовують туристичні газові пальники для підігріву їжі. Однак неправильне поводження з балончиками може призвести до витоку газу, пожежі або вибуху.

Про це розповів заступник начальника Управління комунікації ДСНС Олександр Хорунжий.

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За його словами, особливо обережними потрібно бути з невеликими туристичними пальниками, до яких безпосередньо під’єднується аерозольний газовий балончик.

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Небезпека виникає, коли посуд під час приготування сильно нагрівається і передає тепло самому балону. Через підвищення температури газ усередині розширюється, що може призвести до руйнування балона та вибуху.

Саме тому балон має бути якомога далі від джерела вогню та нагрітих поверхонь.

У ДСНС радять використовувати туристичні пальники передусім для швидкого підігріву їжі, а не тривалого приготування страв.

«Люди починають готувати все на світі — борщі і так далі. Але він може просто вибухнути в будь-який момент. Це треба розуміти», — застеріг Хорунжий.

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Як перевірити, чи не витікає газ

Окрема небезпека — негерметичне з’єднання пальника з балоном. У такому разі газ може накопичуватися в приміщенні, а для займання достатньо навіть невеликої іскри.

Перевірити герметичність можна за допомогою звичайного мильного розчину. Його потрібно нанести на місця з’єднання балона та пристрою. Якщо з’являються бульбашки — це може свідчити про витік газу, і користуватися таким обладнанням не можна.

У ДСНС загалом не рекомендують використовувати туристичні газові пальники у житлових приміщеннях. Водночас рятувальники дають рекомендації з огляду на те, що під час тривалих відключень світла люди все одно можуть вдаватися до таких пристроїв.

Що робити, якщо відчули запах газу

Якщо у квартирі чи будинку відчувається запах газу, не можна вмикати або вимикати електричні прилади, оскільки навіть іскра може спричинити займання.

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Хорунжий радить відкрити вікна для провітрювання, перекрити подачу газу та викликати аварійну газову службу за номером 104.

При цьому джерелом витоку може бути не лише плита чи пальник, а й газова труба або інший елемент системи.

Великі газові балони становлять особливу небезпеку

Окремо представник ДСНС застеріг від використання у квартирах великих газових балонів.

За його словами, наслідки їхнього вибуху можуть бути значно серйознішими — аж до руйнування квартири або частини будівлі.

«Вибухи від таких балонів — я виїжджав на подібні надзвичайні ситуації — просто виносять квартиру, а буває, що і будівлю», — сказав Хорунжий.

Небезпечними є й різкі перепади температури. Якщо газовий балон тривалий час перебував на холоді, а потім його занесли у тепле приміщення, газ усередині починає розширюватися. Це створює додатковий тиск на балон і може призвести до його пошкодження.

Тому в ДСНС радять не зберігати газові балони на сильному холоді з подальшим різким перенесенням у тепле приміщення та загалом максимально обережно поводитися з таким обладнанням.

Зазначимо, що зима 2026–2027 року може пройти з перебоями електропостачання та опалення, тому українцям радять завчасно подбати про тепло в оселі, запаси води та їжі, а також альтернативні способи заряджання пристроїв і підтримання зв’язку.

Що саме варто підготувати до можливих блекаутів і які речі мають бути вдома — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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