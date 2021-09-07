Хазяйка вигукує "фас!": у Херсоні бійцівський собака тероризує людей

Собака на вулиці перебуває без намордника.
У Херсоні жителі багатоповерхівки за адресою Димитрова, 20 і прилеглих територій збирають підписи під колективною заявою в поліцію на сусідку-власницю собаки бійцівської породи.
Про це пише місцеве видання kherson.net.ua.
За словами херсонців, жінка вигукує "фас!" кожного разу, коли щось відбувається не за її сценарієм. Від собаки страждають дворові кішки і бездомні тварини.
Як відзначають очевидці, жінка вигулює свою собаку без намордника, та ще й на стадіоні загальноосвітньої школи №55, де граються діти.
На зауваження жінка реагує агресивно. Містяни вирішили консолідуватися і звернутися в правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Запоріжжі після нападу собаки померла 57-річна жінка. Вона стікла кров'ю, так як тварина перекусила артерію на нозі.
А у Харкові домашній собака напав на чоловіка і жінку у під'їзді будинку. З травмами постраждалих доправили до лікарні.