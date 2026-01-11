Через серіал "Чорнобиль" HBO виплатить українці 500 тис. грн

Серіал "Чорнобиль"

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі проти телекомпанії HBO та зобов’язав виплатити 500 тис. грн моральної компенсації Людмилі Ігнатенко – вдові загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Суд визнав, що у серіалі “Чорнобиль” було незаконно використано ім’я самої Людмили Ігнатенко та ім’я її чоловіка без отримання згоди, що є порушенням особистого немайнового права на ім’я. Водночас Верховний Суд дійшов висновку, що вимога про видалення окремих сцен із уже оприлюдненого та широко розповсюдженого серіалу не є ефективним і пропорційним способом захисту.

У рішенні зазначається, що таке втручання не усунуло б самого факту порушення, а також могло б призвести до спотворення цілісності художнього твору й порушення прав інших осіб. Тому суд дозволив залишити ім’я позивачки у серіалі, але збільшив розмір компенсації до 500 тис. грн. Постанова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Людмила Ігнатенко звернулася до суду ще 2020 року. У позові вона зазначала, що HBO без її згоди використала її ім’я та ім’я її загиблого чоловіка – пожежника, який помер після участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Вдова вимагала припинити порушення прав, видалити окремі сцени із серіалу, заборонити його розповсюдження до усунення порушень та стягнути 2,5 млн грн моральної шкоди.

За її словами, незаконне використання імені призвело до серйозних душевних страждань через надмірну увагу з боку медіа та оточення, що змусило її навіть змінити місце проживання.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, пославшись на недоведеність вимог. Під час повторного розгляду апеляційний суд визнав факт використання імен персонажів, однак відмовив у видаленні сцен і присудив лише 144 тис. грн компенсації.

Позивачка наполягала, що видалення сцен є допустимим та ефективним способом захисту і не спотворює зміст серіалу, а також вважала суму компенсації заниженою. Виробники серіалу, своєю чергою, заявляли, що сцени мають документальний характер і заперечували сам факт порушення.

Касаційний суд частково став на бік Людмили Ігнатенко, остаточно визнавши порушення її прав та збільшивши суму моральної компенсації до пів мільйона гривень.