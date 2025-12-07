Гемініди 2025: один із найяскравіших метеорних потоків року стартує — коли і як спостерігати

Зорепад / © ТСН.ua

Один із найочікуваніших астрономічних феноменів року — метеорний потік Гемініди — офіційно стартує 4 грудня та триватиме приблизно до 20 грудня.

Про це повідомляє видання Space.com.

За даними астрономів, пік активності Гемінід припаде на ніч із 13 на 14 грудня, коли за сприятливих умов можна буде побачити до 150 метеорів за годину. Навіть більш консервативні прогнози вказують на 40–50 «падаючих зірок» щогодини, що все одно робить цей потік одним із найвиразніших у році.

Гемініди відрізняються від інших метеорних потоків своїм походженням — вони не пов’язані з кометою. Джерелом зорепаду є астероїд 3200 Фаетон, тому метеори часто виглядають яскравішими та рухаються повільніше. Астрономи відзначають, що окремі «зірки» можуть мати відтінки білого, жовтуватого, зеленого та навіть синюватого кольору.

Метеори «виходять» із ділянки неба поблизу сузір’я Близнюків, однак можуть з’являтися в будь-якій частині неба. Найкращий час для спостережень — пізня ніч після 22:00, подалі від міських вогнів.

Цьогорічні умови особливо сприятливі: Місяць перебуватиме в убуваючій фазі, тому його світіння не заважатиме спостереженням. Астрономи рекомендують дати очам 20–30 хвилин, щоб адаптуватися до темряви, та уникати користування телефоном.

Щоб побачити максимум метеорів, варто вибрати місце з темним небом, одягнутися тепло та мати із собою термос із гарячим напоєм — грудневі ночі можуть бути особливо холодними.