Дука розкритикував НАБУ

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Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що нещодавно завершилося у будівлі КМДА, з відповідями на запитання виступив Сергій Дука — один із підозрюваних у резонансному провадженні НАБУ та САП під назвою «Карфаген-2».

Він вирішив знову поставити під сумнів діяльність антикорупційного органу НАБУ.

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Сергій Дука про Василя Малюка та НАБУ

У ході обговорення члени комісії поцікавилися обґрунтованістю минулих слідчих дій СБУ та нагадали про слова Василя Малюка про те, що обшуки в НАБУ були нібито нейтралізацією російського впливу.

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Дука підтвердив наявність порушень серед представників антикорупційного бюро та заявив про таке:

«Там були факти приховування співробітниками НАБУ інформації щодо родичів та контактів за кордоном. Там був затриманий один зі співробітників за державну зраду. Він зараз засуджений, але не за державну зраду, а за передачу інформації ДСК», — каже Дука.

На уточнювальне запитання учасників засідання про те, кому саме працівник НАБУ нібито передавав інформацію, підозрюваний у справі «Карфаген-2» відповів таке:

«Для державної зради треба було встановити, кому саме. А ця інформація просто з’явилася на пабліках. Ту інформацію, яку він купив у банку, у представників банку, по співробітниках, у тому числі СБУ».

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Далі члени ТСК попросили уточнити особу викритого посадовця. Сергій Дука зазначив, що йдеться про детектива Віктора Гусарова.

«Він купив у співробітника банку інформацію, потім комусь її передав, і ця інформація по співробітниках правоохоронних органів та СБУ з’явилася на інтернет-ресурсах „ДНР“», — заявив Сергій Дука.

Хто такий Віктор Гусаров

Віктор Гусаров — колишній детектив НАБУ, який був головним фігурантом гучного розслідування про можливе агентурне проникнення російських спецслужб до антикорупційного відомства.

21 липня 2025 року працівники СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР провели масштабні обшуки у представників антикорупційних структур, під час яких у Києві затримали Гусарова. Силовики тоді заявили про викриття ворожого «крота» у лавах бюро.

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За версією слідства, посадовець був причетний до понад 60 епізодів передачі даних з обмеженим доступом ексколезі-правоохоронцю — колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича, який ще у лютому 2014 року переїхав до тимчасово окупованого Криму. Йшлося про відомості щодо громадян України, отримані з баз даних МВС.

У самому НАБУ після оприлюднення звинувачень наголосили, що зібрані спецслужбами докази неправомірних дій стосуються періоду, коли Гусаров ще не працював у відомстві, адже ці події відбувалися у 2012–2015 роках. Попри це, детектив провів під вартою у слідчому ізоляторі 5 місяців.

На етапі завершення розслідування сторона обвинувачення не змогла зібрати достатньо доказів того, що Гусаров передавав інформацію умисно саме представнику держави-агресора, тому прокурор закрив провадження в частині підозри у державній зраді.

Водночас сам фігурант визнав провину у несанкціонованих діях з інформацією та погодився на закриття справи за нереабілітуючими обставинами — через закінчення строків давності, оскільки з моменту подій минуло понад десять років. 13 березня 2026 року прокурор подав відповідне клопотання, а 4 червня 2026 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив його, остаточно звільнивши детектива від кримінальної відповідальності.

Інші заяви Дуки на ТСК

Нагадаємо, генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є фігурантом справи НАБУ та САП «Карфаген-2», де йому закидають покривання наркокартелю й шахрайських колцентрів, і який нещодавно вийшов із СІЗО під заставу у 65 млн гривень, виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в приміщенні КМДА.

Своєї провини у справі посадовець не визнає. Під час виступу він заперечив наявність конфлікту між спецслужбою та антикорупційними органами, а також заявив, що минулого року не було жодних вказівок працювати проти НАБУ, і СБУ не мала стосунку до законодавчих змін щодо антикорупційної інфраструктури.

Окремо Дука зупинився на матеріалах щодо очільника НАБУ Семена Кривоноса. За твердженням Дуки, у минулому Кривонос уникнув кримінальної відповідальності за підкуп виборців-студентів за амністувальними обставинами, використавши фіктивний запис у РАЦСі про батьківство щодо малолітньої дитини. Водночас Дука заперечив цілеспрямований збір компромату саме на директора бюро, пояснивши появу цієї інформації наприкінці літа або восени 2025 року стандартною контррозвідувальною роботою та закритістю даних.

На завершення виступу представник СБУ звинуватив антикорупційні органи в тому, що вони перетворилися на важіль політичного впливу на вище керівництво держави та працюють заради гучного медійного піару без судових результатів.

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