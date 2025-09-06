Генерал розвідки спростував поширені чутки про ракету "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Реклама

Немає жодних сумнівів в існуванні крилатої ракети «Фламінго», яку називають найважливішою розробкою українського ВПК, попри чутки, що поширюють в інформаційному просторі.

На цьому наголосив начальник ГУР МОУ (2015-2016), голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у програмі Наталії Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі.

Генерал розвідки зазначив, що особисто знає людину, яка очолює підприємство-виробника цієї ракети.

Реклама

«Нема жодних сумнівів що ця ракета існує і відповідає заявленим характеристикам. Жодних питань щодо існування ракети нема», — сказав Валерій Кондратюк.

Що відомо про ракету «Фламінго»

У серпні цього року з’явилося фото й відео випробувань нової української крилатої ракети «Фламінго», розробленої компанією Fire Point. Експерти підкреслюють, що ця ракета спроектована так, щоб ефективно обходити сучасні системи ППО.

«Фламінго» є однією з найсучасніших крилатих ракет: довжина, за оцінками експертів, становить 10–12 метрів, розмах крил — близько 6 метрів.

Ракета здатна долати до 3000 км, вага бойової частини — 1150 кг, відхилення від мети — до 14 метрів. Як система навігації використовуються GPS та інерційна система.

Реклама

За словами технічної директорки Fire Point Ірини Терех, наразі компанія виробляє по одній ракеті на день, а до жовтня планує збільшити темп до семи на день.

30 серпня відбулося перше застосування крилатих ракет «Фламінго» на полі бою. Цією зброєю було завдано удару по російському військовому об’єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський висловив припущення, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.

Нагадаємо, компанія Fire Point здатна швидко розгорнути виробництво балістичних ракет нового покоління FP-7 та FP-9. Ключовою перевагою є використання напрацьованих технологій від крилатої ракети «Фламінго», що дозволяє залучати вже готові компоненти.