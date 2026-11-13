Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО під заставу: у чому звинуватив НАБУ та САП

Сергій Дука / © скриншот

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Дука вийшов на волю після того, як за нього внесли 65 мільйонів гривень застави. Звільнившись з-під варти, він назвав справу помстою антикорупційних органів.

Про це повідомляє ТСН.

Реклама

Сергій Дука вийшов із СІЗО: що заявив

Усю суму застави у розмірі 65 мільйонів гривень, яку Вищий антикорупційний суд визначив 6 листопада як альтернативу триманню під вартою, внесли до ранку 13 листопада. Кошти надходили частинами протягом п’яти днів. Загалом за ґратами генерал провів дев’ять днів з моменту затримання.

Реклама

У своїй заяві Сергій Дука відкинув звинувачення антикорупційних органів, назвавши справу розправою за документування корупції серед антикорупціонерів.

За його словами, зібрані матеріали не отримали законного ходу через пряму заборону згори.

«Також я хочу наголосити, що я не вчиняв злочинів, які мені інкримінує НАБУ та САП. Я ще раз про це наголошую. Це є помстою керівників антикорупційних органів за події минулорічної давнини. А саме документування співробітників НАБУ, їх корупційних злочинів та їх керівництва. А не були вони реалізовані тому, що це була вказівка вищого політичного керівництва держави — не реалізовувати матеріали по співробітникам НАБУ. І я можу це довести», — заявив він.

Крім того, Сергій Дука заявив, що під час першого етапу операції «Карфаген» співробітники НАБУ вилучили з кабінету першої заступниці Генерального прокурора України Марії Вдовіченко всі документи й напрацювання щодо працівників бюро та наближених до керівництва антикорупційних органів осіб. За словами генерала СБУ, згодом ці матеріали були злиті, і він має докази цього.

Реклама

Посадовець звернувся до народних депутатів із проханням ініціювати парламентське розслідування. Деталі задокументованих зловживань він пообіцяв озвучити відкрито після створення комісії.

«Я прошу парламентарів створити ТСК та дослідити в встановленому законом порядку діяльність керівництва НАБУ та САП, їх підлеглих по скоєнню корупційних злочинів, які були нами задокументовані, але з причин, які я вам вже перед цим сказав, не були реалізовані в законному порядку. Якщо буде парламент, буде ТСК, я все розповім. Я всі дам покази. Це буде відкрито, я про все розповім», — підсумував генерал.

Справа «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, прокурори САП клопотали про тримання Сергія Дуки під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. За версією слідства, колишній генерал СБУ причетний до злочинної організації, яка покривала діяльність шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

Раніше прокурор САП Микола Карась повідомив, що під час обшуку 4 листопада охорона Дуки майже дві години чинила опір детективам НАБУ, доки сам посадовець сокирою знищував речові докази. За цим фактом ДБР уже розпочало досудове розслідування.

Реклама

Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

Новини партнерів

Новини партнерів