Генерал СБУ, посадовець Нацполіції та кримінальний авторитет: кому НАБУ оголосило підозри у справі «Карфаген»

НАБУ оголосило підозри

Реклама

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

Про це повідомило НАБУ.

Реклама

Серед підозрюваних — організатор угруповання, а також посадовці Служби безпеки України та Національної поліції. У повідомленні йдеться, що вони використовували службове становище для прикриття масштабної кримінальної діяльності, до якої були причетні шахрайські колцентри, торгівля наркотиками, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої валюти, а також викрадення та катування людей.

Реклама

За інформацією слідства, злочинну організацію створив раніше неодноразово засуджений громадянин. До її діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

«Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо», — йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім того, за даними правоохоронців, учасники угруповання організовували сплановані напади, викрадення людей і завдавали їм тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

Загалом до її складу, за попередніми даними слідства, було залучено щонайменше 12 осіб.

Реклама

У чому підозрюють п’ятьох фігурантів

Найбільший перелік підозр висунули ймовірному організатору та керівнику злочинної організації. Йому інкримінують створення злочинної організації та керівництво нею, організацію підкупу службових осіб, катувань і злочинів, пов’язаних із масштабним обігом підробленої валюти, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, йдеться про ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 199 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Першого заступника начальника одного з департаментів СБУ підозрюють за ч. 3 ст. 255 КК України — участь у злочинній організації з використанням службового становища.

Керівнику одного з департаментів Національної поліції інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йдеться про ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 КК України. Остання стаття передбачає відповідальність за одержання хабаря за обтяжувальних обставин.

Реклама

Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області підозрюють в участі у злочинній організації з використанням службового становища, пособництві в катуванні та пособництві у злочині, пов’язаному з виготовленням або обігом підробленої валюти. Йому інкримінують ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 127 та ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 199 КК України.

П’ятому фігуранту, якого слідство вважає підлеглим організатора, повідомили про підозру в участі у злочинній організації та катуванні за кваліфікованих обставин. Йдеться про ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 127 КК України.

Що відомо про фігурантів справи

За опублікованою раніше інформацією про учасників справи, серед п’ятьох підозрюваних фігурують:

«Кримінал» — Андрій Осіпов. Його називають організатором і керівником злочинної організації. За даними слідства, раніше неодноразово засуджений чоловік залучив до схеми високопосадовців силових відомств.

«Акім» — Сергій Дука. Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор. За наявними даними, він відповідав за захист угруповання від уваги з боку інших співробітників спецслужби.

«Прайс» — Володимир Ценов. Один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Йому приписують забезпечення прикриття незаконних колцентрів і гарантування відсутності поліцейських обшуків.

«Консультант» — Олександр Дем’янчук. Заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. За наявною інформацією, відповідав за безпеку угруповання, координував окремі напрями його кримінальної діяльності та забезпечував прикриття.

«Боксер» — Віталій Рибалко. Підлеглий організатора, якого характеризують як виконавця силових завдань угруповання. За оприлюдненими даними, спортсмен із Житомирщини разом з іншим фігурантом на прізвисько «Паша» безпосередньо брав участь у замовних викраденнях людей, катуваннях і жорстоких побиттях.

НАБУ готує підозри іншим учасникам

У НАБУ та САП повідомили, що робота з документування діяльності злочинної організації триває. Правоохоронці вживають заходів, щоб повідомити про підозру й іншим її учасникам.

«НАБУ і САП вживають заходів для повідомлення про підозру решті учасників злочинної організації», — зазначили в антикорупційних органах.

У межах цієї справи детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку, який обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нове розслідування у межах гучної справи «Карфаген».

Новини партнерів

Новини партнерів