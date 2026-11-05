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Генерал СБУ, посадовець Нацполіції та кримінальний авторитет: кому НАБУ оголосило підозри у справі «Карфаген»
Підозри оголошено п’ятьом особам, однак, за даними слідства, загальна кількість учасників угруповання становила щонайменше 12 осіб.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».
Про це повідомило НАБУ.
Серед підозрюваних — організатор угруповання, а також посадовці Служби безпеки України та Національної поліції. У повідомленні йдеться, що вони використовували службове становище для прикриття масштабної кримінальної діяльності, до якої були причетні шахрайські колцентри, торгівля наркотиками, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої валюти, а також викрадення та катування людей.
За інформацією слідства, злочинну організацію створив раніше неодноразово засуджений громадянин. До її діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.
«Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо», — йдеться в повідомленні НАБУ.
Крім того, за даними правоохоронців, учасники угруповання організовували сплановані напади, викрадення людей і завдавали їм тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.
Загалом до її складу, за попередніми даними слідства, було залучено щонайменше 12 осіб.
У чому підозрюють п’ятьох фігурантів
Найбільший перелік підозр висунули ймовірному організатору та керівнику злочинної організації. Йому інкримінують створення злочинної організації та керівництво нею, організацію підкупу службових осіб, катувань і злочинів, пов’язаних із масштабним обігом підробленої валюти, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, йдеться про ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 199 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Першого заступника начальника одного з департаментів СБУ підозрюють за ч. 3 ст. 255 КК України — участь у злочинній організації з використанням службового становища.
Керівнику одного з департаментів Національної поліції інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йдеться про ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 КК України. Остання стаття передбачає відповідальність за одержання хабаря за обтяжувальних обставин.
Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області підозрюють в участі у злочинній організації з використанням службового становища, пособництві в катуванні та пособництві у злочині, пов’язаному з виготовленням або обігом підробленої валюти. Йому інкримінують ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 127 та ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 3 ст. 199 КК України.
П’ятому фігуранту, якого слідство вважає підлеглим організатора, повідомили про підозру в участі у злочинній організації та катуванні за кваліфікованих обставин. Йдеться про ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 127 КК України.
Що відомо про фігурантів справи
За опублікованою раніше інформацією про учасників справи, серед п’ятьох підозрюваних фігурують:
«Кримінал» — Андрій Осіпов. Його називають організатором і керівником злочинної організації. За даними слідства, раніше неодноразово засуджений чоловік залучив до схеми високопосадовців силових відомств.
«Акім» — Сергій Дука. Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор. За наявними даними, він відповідав за захист угруповання від уваги з боку інших співробітників спецслужби.
«Прайс» — Володимир Ценов. Один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Йому приписують забезпечення прикриття незаконних колцентрів і гарантування відсутності поліцейських обшуків.
«Консультант» — Олександр Дем’янчук. Заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. За наявною інформацією, відповідав за безпеку угруповання, координував окремі напрями його кримінальної діяльності та забезпечував прикриття.
«Боксер» — Віталій Рибалко. Підлеглий організатора, якого характеризують як виконавця силових завдань угруповання. За оприлюдненими даними, спортсмен із Житомирщини разом з іншим фігурантом на прізвисько «Паша» безпосередньо брав участь у замовних викраденнях людей, катуваннях і жорстоких побиттях.
НАБУ готує підозри іншим учасникам
У НАБУ та САП повідомили, що робота з документування діяльності злочинної організації триває. Правоохоронці вживають заходів, щоб повідомити про підозру й іншим її учасникам.
«НАБУ і САП вживають заходів для повідомлення про підозру решті учасників злочинної організації», — зазначили в антикорупційних органах.
У межах цієї справи детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку, який обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нове розслідування у межах гучної справи «Карфаген».