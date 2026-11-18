Сергій Дука на засіданні ТСК / © скриншот з відео

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Генерал Служби безпеки України Сергій Дука, який фігурує як підозрюваний у справі «Карфаген», підтвердив, що його колеги збирали гроші для внесення застави у розмірі 65 млн грн. Водночас він запевнив, що ніхто не примушував співробітників СБУ долучатися до збору коштів.

Про це Дука заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, відповідаючи на запитання її голови Олексія Гончаренка.

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Під час засідання Гончаренко нагадав, що 13 листопада за генерала СБУ внесли заставу в розмірі 65 млн грн, після чого він вийшов із СІЗО. Раніше в медіа з’являлася інформація, що необхідну суму збирали серед співробітників Служби безпеки України.

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Дука заявив, що дізнався про збір коштів після звільнення з-під варти. За його словами, він особисто поспілкувався з колегами й переконався, що жодного примусу не було.

«Я можу вам на 100 відсотків — я вже коли вийшов, коли я про це все дізнався, і в мене було спілкування з хлопцями — ніхто нікого не змушував збирати ці кошти», — заявив генерал.

Водночас він висловив обурення через оприлюднення списків співробітників СБУ, які могли долучитися до збору грошей. Дука дорікнув медіа, Вищому антикорупційному суду, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та НАБУ тим, що розголошення цих даних, на його думку, створює загрози для працівників спецслужби.

«А для чого ви списки осіб, співробітників СБУ, розголосили в загальний доступ, а тепер цим співробітникам телефонують журналісти і ставлять незручні запитання? Так може ви ще комусь їх розголосили? Може на якихсь російських інтернет-ресурсах? Для чого це робити? Військовий час», — сказав він.

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Як генерал Дука пояснив збір коштів

На уточнювальне запитання Гончаренка про те, хто саме організував збір, як поширювали реквізити для переказу грошей та звідки Дука дізнався про ці обставини, генерал відповів, що під час перебування в СІЗО не мав засобів зв’язку.

Він припустив, що ініціатива могла виходити від колективу, з яким пропрацював шість з половиною року. Дука наголосив, що разом із цими співробітниками зустрів повномасштабну війну, виконував завдання під час бойових дій, зокрема брав участь у Херсонській операції та перебував із ними в Суджі.

«У нас є свій колектив. Комусь це може незручно. Так, у нас є братерство, взаємоповага, підтримка. Як це відбувалося? Я не знаю. Але мені дуже приємно і я щиро зараз вдячний всім, хто допоміг мені вийти», — заявив генерал СБУ.

Нагадаємо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію, учасники якої налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів задля прикриття нелегального бізнесу.

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За версією слідства, важливу роль у функціонуванні організації відігравав високопосадовець СБУ генерал-майор на псевдо «Акім», який розв’язував проблемні питання у своєму відомстві та в прокуратурі, допомагав уникнути арештів майна й організовував потрібні контакти.

Під час обшуку та затримання генерал-майор СБУ Сергій Дука сокирою потрощив власні мобільні телефони, що згодом виявили та зафіксували детективи НАБУ.

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