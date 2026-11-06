Генерал СБУ трощив телефони сокирою, поки його охорона стримувала НАБУ: нові подробиці обшуку

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Під час спроби провести обшук у помешканні генерала СБУ Сергія Дуки детективи НАБУ зіштовхнулися зі збройним опором його охорони, поки сам підозрюваний знищував речові докази сокирою.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась під час спілкування з журналістами.

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Генерал СБУ у справі «Карфаген»: що сталося під час обшуку

За даними слідства, 4 листопада близько 05:30 детективи НАБУ прибули з ухвалою суду на обшук до помешкання Сергія Дуки. Проте озброєні люди, які охороняли посадовця, майже дві години не пускали правоохоронців всередину.

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«Озброєні люди, дослали патрон в патронник, навели лазерні вказівники на працівників Національного антикорупційного бюро і цим перешкодили виконання ухвали слідчого судді про обшук», — зауважив Микола Карась.

За словами представника обвинувачення, штучно створена затримка була використана підозрюваним для знищення доказів.

«Все це відбувалося на протязі там орієнтовно двох один. За цей час особа знищувала речові докази. Зокрема, свої мобільні телефони, безпосередньо сокирою, що потім було виявлено і встановлено, і ми це хотіли в тому числі озвучувати щодо наявності відповідних ризиків», — зазначив Микола Карась.

Прокурор підкреслив, що дії охорони були свідомо спрямовані на протидію законним обшукам і лише прикривалися постановою про вжиття заходів безпеки. За його словами, жоден такий документ не має вищої юридичної сили за ухвалу слідчого судді.

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Представник САП наголосив, що детективи мали всі законні підстави для входу в помешкання, тоді як опір чинився виключно для того, щоб підозрюваний встиг знищити докази у справі.

Через цей інцидент ДБР за заявою НАБУ відкрило кримінальне провадження за статтею про опір працівникам правоохоронних органів. Прокурор підсумував, що наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлять усі обставини події.

У Вищому антикорупційному суді САП просить арештувати Сергія Дуку з можливістю внесення 100 млн грн застави. Генерала СБУ підозрюють у причетності до злочинної організації у справі «Карфаген», яка покривала шахрайські колцентри та інший нелегальний бізнес.

Операція НАБУ «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної злочинної організації. За версією слідства, угруповання підкуповувало високопосадовців правоохоронних органів, щоб прикривати нелегальний бізнес.

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У межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не можуть захищати від відповідальності за злочини. Він наголосив на необхідності незалежного розслідування та справедливих рішень на тлі гучних викриттів правоохоронців.

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