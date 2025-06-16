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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
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2 хв

Генерал Тарнавський більше не командує "Донецьком": в УП дізналися, хто очолить напрямок

Відбулися кадрові зміни в ОТУ «Донецьк». Генерал Тарнавський залишив посаду. Замість нього призначили нову людину.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Генерал Тарнавський

Генерал Тарнавський

У командуванні оперативно-тактичного угруповання військ «Донецьк» відбулися зміни. Бригадний генерал Олександр Тарнавський залишив свою посаду. Його місце зайняв генерал-майор Віктор Ніколюк, який до цього був начальником штабу цього ж угруповання.

Про це повідомляє Українська правда.

Саме угрупування відповідає за одні з найгарячіших ділянок фронту на Донеччині. Включно з Покровськом.

Чому змінився командувач?

За даними «Української правди» з джерел у Силах оборони, зміна командувача ОТУ «Донецьк» відбулася кілька днів тому. Ініціатором цього став сам Тарнавський, який мав проблеми зі здоров’ям.

На його місце призначили 49-річного Віктора Ніколюка. Він уже кілька місяців працював начальником штабу в ОТУ «Донецьк», тому добре обізнаний з поточною ситуацією на фронті. За припущеннями одного зі співрозмовників УП, Ніколюк, ймовірно, також замінить Тарнавського на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

Зона відповідальності та попередник

ОТУ «Донецьк» відповідає за кілька найскладніших ділянок фронту. Зокрема частину російського виступу на дорозі Покровськ-Костянтинівка, сам Покровськ, межу Донецької та Дніпропетровської областей. А також Новопавлівський напрямок, села Багатир, Комар.

Олександр Тарнавський очолив ОТУ «Донецьк» у грудні 2024 року. Тоді він замінив Олександра Луценка після стрімкого просування російських військ у напрямку Покровська.

Хто такий Віктор Ніколюк?

Віктор Ніколюк є Героєм України. Звання присвоєли 10 березня 2022 року. Він широко відомий як колишній командувач Оперативного командування «Північ», який у 2022 році керував обороною Чернігова. Певний час Ніколюк також відповідав за підготовку військовослужбовців у командуванні Сухопутних військ.

Нагадаємо, на Великомихайлівському відтинку фронту не припиняються щоденні спроби ворога пробитися з півдня, до магістрального автошляху Донецьк — Запоріжжя, та розширити зону окупації на захід, у бік Запорізької області.

Лише напередодні наші воїни зупинили спроби окупантів штурмувати українські позиції в районі Федорівки, Веселого, Бурлацького, поблизу Вільного поля та Новосілки. Здебільшого це атаки малих піхотних груп, і дуже часто вперед мчать рашиські штурмовики-мотоциклісти. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади — одні з тих наших захисників, які стримують навалу окупантів на цій ділянці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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