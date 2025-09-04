ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
1998
1998
Час на прочитання
1 хв

Генерал ЗСУ назвав реалістичний сценарій закінчення війни

Командувач ДШВ Олег Апостол пояснив, як Україна може перемогти Росію.

Світлана Несчетна
Олег Апостол

Командувач ДШВ Олег Апостол / © АрміяInform

Україна не може дозволити собі втрати у війні в масштабах, які можна порівняти з російськими.

Про це заявив Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Щодо перемоги — я реаліст. Ми не можемо дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія. Для нас перемога — це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Це буде перемир’я, але на українських умовах», — розповів він.

Український воєначальник пояснив, що йдеться про перемир’я з реальними гарантіями безпеки — саме цього прагне президент України.

Командувач ДШВ додав, що військові дії прискорюють процес відокремлення України від Росії і зміцнюють національну самосвідомість. За його словами, важливо не забувати уроків минулого, щоб не повторювати колишніх помилок.

Зокрема, Апостол нагадав, що досвід 2014 року став фундаментом для більш ефективної оборони у 2022-му, дозволивши Збройним силам України зустріти вторгнення набагато краще підготовленими.

«Ініціатива командирів, нестандартні рішення — усе це дало нам те, що ми зараз маємо. У майбутньому армія має бути ще більш технологічною, сучасною, спиратися на інженерію, дрони, критичне мислення. І ми однозначно маємо зробити висновки з тих проблемних питань, які ми не врахували», — підсумував він.

Нагадаємо, російське командування перекидає підрозділи морської піхоти та «ВДВ» до Донецької області, готуючи масштабний осінній наступ.

1998
