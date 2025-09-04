Генералу СБУ Вітюку обрали запобіжний захід

Генерал СБУ Ілля Вітюк

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Як повідомив Центр протидії корупції з посиланням на трансляцію судового засідання, суддя ВАКС Маркіян Галабала ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 9 млн 84 тис. грн.

Генерал Вітюк також має здати документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування з низкою осіб, прибувати на виклики НАБУ та повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Прокурор просив суд обрати Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 42 млн грн.

Під час судового засідання прокурор продемонстрував листування в месенджерах, в яких дружина Іллі Вітюка перед купівлею квартири домовилася з ріелтором про мінімальну знижку на придбання квартири (21,4 млн грн замість 22 млн грн), але в договорі йшлося, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 млн грн.

Крім того, прокурор стверджував, що підозрюваний немає підтвердження законного походження частини витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Захист наголошував, що доходи дружини є цілком законними.

Генерал Вітюк під час виступу в суді запевняв, що не збирається покидати Україну і йому боляче чути у свій бік звинувачення.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Однак в СБУ заявили, що антикорупційні органи не змогли зібрати «переконливу доказову базу». У спецслужбі вважають оголошення підозри бригадному генералу Іллі Вітюку “помстою” з боку НАБУ та САП.

21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.