Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська — повна брехня РФ, що орієнтована на США.

Про це президент України Володимир Зеленський 26 жовтня сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур ексклюзивно для ТСН.

«Це повна брехня. І не перша», — прокоментував президент, підкресливши, що мета таких повідомлень — викликати паніку, але на цей раз фейк орієнтований на США, щоб створити враження, що Росія нібито виграє.

За словами Володимира Зеленського, він має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Зокрема, активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Президент підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення — не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.

Нагадаємо, раніше аналітик Дмитро Снєгирьов назвав справжню мету атак РФ на Покровськ. Путіну потрібно терміново створити «картинку» перед зустріччю з президентом США Трампом, щоб довести — немає сенсу домовлятись із українським президентом Зеленським.

Також відомо, що Росія змінила тактику на Покровському напрямку і масово застосовує бронетехніку, хоча давно цього не робила.