Генератор у квартирі: що загрожує власнику і чому це смертельно небезпечно

Гененратор / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Використання генераторів у закритих приміщеннях або квартирах є грубим порушенням правил пожежної безпеки і створює реальну загрозу життю. У Черкаській області нещодавно виникла пожежа генератора всередині споруди, а раніше через вибух генератора згорів великий приватний будинок популярної блогерки, загинула її родичка.

Про це пише «Telegraf».

Під час роботи бензиновий або дизельний генератор сильно нагрівається, що може спричинити займання меблів та синтетичних матеріалів. Найменший витік пального або іскра здатні викликати вибух.

Реклама

Чадний газ (CO) не має запаху, і навіть десяти хвилин роботи генератора у закритому просторі достатньо, щоб концентрація газу стала смертельною. Токсичні пари швидко поширюються вентиляційними каналами, загрожуючи життю мешканців сусідніх квартир.

Яка може бути відповідальність

Запуск генератора у квартирі тягне адміністративну відповідальність — штраф до 3400 гривень. Якщо через дії власника сталася пожежа, вибух або отруєння — настає кримінальна відповідальність:

Стаття 270 ККУ — порушення вимог пожежної безпеки (до 3 років ув’язнення, до 8 років, якщо є загиблі).

Стаття 119 ККУ — вбивство з необережності (у разі смерті від чадного газу).

Стаття 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна (якщо пошкоджені сусідні квартири).

Цивільна відповідальність включає компенсацію сусідам за ремонт, відновлення житла, знищені речі чи лікування після отруєння. Позови можуть сягати сотень тисяч гривень.

Якщо хтось у будинку вмикає генератор у квартирі, мешканці повинні викликати поліцію та повідомити ОСББ або керуючу компанію. Інспектори фіксують порушення, а управитель будинку може скласти акт і письмово вимагати припинення дій порушника. У разі ігнорування — подання заяви за статтею 270 ККУ до районного відділу поліції.

Реклама

Які є безпечні альтернативи

Попри часті відключення світла, безпечніше використовувати інверторні зарядні станції: вони не виділяють чадного газу, не перегріваються та забезпечують освітлення, інтернет і роботу побутових приладів.

Нагадаємо, у ДСНС нагадують про ключові правила безпечної експлуатації: встановлювати генератор лише на вулиці на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон і дверей, захищати його від опадів, не заправляти під час роботи чи одразу після зупинки, робити перерви щонайменше 30 хвилин після кожних 5 годин роботи та обмежувати доступ дітей і тварин.