- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 2 хв
Генератор вимагатиме спецсертифікату: кому не його дозволять запускати
Персонал, який обслуговує генератори, зобов’язаний пройти обов’язкове навчання.
Кабінет міністрів України вніс значні зміни до порядку забезпечення роботи мереж зв’язку в умовах воєнного стану.
Постановою №321 встановлено, що весь персонал, який обслуговує генератори, зобов’язаний пройти обов’язкове онлайн-навчання та отримати електронний сертифікат, що діє один рік. Додатково запроваджено єдиний чек-лист безпеки, який обмежує самостійне втручання операторів у складні електричні системи.
За даними Мінекономіки, для експлуатації генератора у період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану можна подати декларації замість отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Чи штрафуватимуть за шум генераторів під час аварійних відключень
В Україні діють санітарно-гігієнічні норми щодо шуму. Однак власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня гучності під час аварійних відключень світла.
Законодавство передбачає допустимі рівні звуку у житлових будинках, на прибудинкових територіях, у приміщеннях готелів, гуртожитків, у закладах цивільної інфраструктури, а також у парках і зонах відпочинку.
Рекомендації щодо встановлення та обслуговування генераторів
Через те, що генератори не мають шумоізоляції, звук його роботи може спричиняти стрес, погіршувати сон і загалом шкодити здоровʼю.
Щоб знизити рівень шуму, варто встановлювати генератор на відстані шість метрів від житлових будинків і спальних приміщень.
Встановлювати генератор слід далі від вікон і входів до будівлі. Це може врятувати життя, якщо генератор викидатиме у повітря чадний газ. Якщо генератор стоїть надто близько до приміщення, газ без кольору та запаху може проникати через отвори.
Заправляти генератор треба паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.