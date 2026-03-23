ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Генератор вимагатиме спецсертифікату: кому не його дозволять запускати

Персонал, який обслуговує генератори, зобов’язаний пройти обов’язкове навчання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Генератор

Генератор

Кабінет міністрів України вніс значні зміни до порядку забезпечення роботи мереж зв’язку в умовах воєнного стану.

Постановою №321 встановлено, що весь персонал, який обслуговує генератори, зобов’язаний пройти обов’язкове онлайн-навчання та отримати електронний сертифікат, що діє один рік. Додатково запроваджено єдиний чек-лист безпеки, який обмежує самостійне втручання операторів у складні електричні системи.

За даними Мінекономіки, для експлуатації генератора у період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану можна подати декларації замість отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Чи штрафуватимуть за шум генераторів під час аварійних відключень

В Україні діють санітарно-гігієнічні норми щодо шуму. Однак власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня гучності під час аварійних відключень світла.

Законодавство передбачає допустимі рівні звуку у житлових будинках, на прибудинкових територіях, у приміщеннях готелів, гуртожитків, у закладах цивільної інфраструктури, а також у парках і зонах відпочинку.

Рекомендації щодо встановлення та обслуговування генераторів

  • Через те, що генератори не мають шумоізоляції, звук його роботи може спричиняти стрес, погіршувати сон і загалом шкодити здоровʼю.

  • Щоб знизити рівень шуму, варто встановлювати генератор на відстані шість метрів від житлових будинків і спальних приміщень.

  • Встановлювати генератор слід далі від вікон і входів до будівлі. Це може врятувати життя, якщо генератор викидатиме у повітря чадний газ. Якщо генератор стоїть надто близько до приміщення, газ без кольору та запаху може проникати через отвори.

  • Заправляти генератор треба паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie