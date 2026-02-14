“Генераторна” інфляція: експерти розповіли, які продукти подорожчають через блекаути

Відключення світла в Україні змушують бізнес витрачати ресурси на енергію з генераторів

Ціни на харчові продукти в Україні у 2026 році продовжують демонструвати висхідну динаміку, що зумовлено підвищенням тарифів на електроенергію для промислових споживачів та регулярними відключеннями світла.

Про це пише «Фокус».

Найбільш помітно подорожчання вдарить по овочах та товарах, які потребують спеціальних температурних умов зберігання. Ситуацію ускладнює те, що бізнес змушений витрачати колосальні кошти на забезпечення автономної роботи під час знеструмлень.

«Золота» електроенергія та робота на генераторах

Від 9 лютого вартість електроенергії для промислових споживачів досягла рекордних показників. Як зазначив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нині ціна для бізнесу сягає 15 гривень за кіловат, що майже втричі перевищує тариф для населення (4,33 грн). Однак головного удару по собівартості продукції завдають навіть не мережеві тарифи, а вимушений перехід на альтернативні джерела живлення під час відключень.

«Головна проблема — не в ціні з мережі, а в тому, скільки коштує кіловат-година з генератора», — пояснив економіст.

За підрахунками експерта, середній дизельний генератор споживає близько 2 літрів пального на годину. За 8-годинний робочий день підприємство спалює близько 16 літрів дизелю, що коштує майже тисячу гривень. Якщо додати сюди витрати на мастило, антифриз, амортизацію обладнання та зарплату персоналу, який обслуговує техніку, суми виходять значними. В середньому лише на енергію з генератора малий бізнес може витрачати 700–800 доларів на місяць.

Які продукти в зоні ризику

Підвищення граничних цін на ринку електроенергії збільшує витрати енергоємних виробництв. Аналітик УКАБ Максим Гопка наголошує, що найчутливішими до зростання тарифів є хліб та борошняні вироби, адже робота млинів і пекарень напряму залежить від стабільного енергопостачання.

Також суттєво може подорожчати молочна продукція, де значну частку собівартості складають витрати на охолодження, пастеризацію та зберігання. Окрема категорія ризику — заморожені продукти, які потребують безперервного охолодження на всьому логістичному шляху.

Крім того, на початку весни традиційно очікується зростання цін на овочі «борщового набору» через вичерпання запасів у сховищах та перехід на дорожчий імпорт.

В Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) також підтверджується, що масштабні руйнування енергетичної інфраструктури продовжуватимуть тиснути на ціни. Бізнес змушений інвестувати в енергонезалежність, і ці витрати неминуче перекладатимуться на кінцевого споживача.

Чи є межа зростання цін

Попри зростання витрат, експерти заспокоюють: цінники в магазинах не можуть рости нескінченно. Головним стримувальним фактором є обмежена платоспроможність українців.

Олег Пендзин наголошує, що покупець «голосує гривнею». Якщо через витрати на генератори український сир стане дорожчим за імпортний польський аналог, споживач обере дешевший варіант. Це змушує вітчизняних виробників шукати компроміс і жертвувати частиною прибутку, аби залишитися конкурентними.

«Ціни не зростають просто через електрику — вони ростуть лише настільки, наскільки ми готові заплатити. Якщо готовності платити немає, ціни не піднімуться — бізнес просто припинить існування», — резюмував експерт.

