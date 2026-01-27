- Дата публікації
Генерації на всіх не вистачає: "Укренерго" оголосило графіки відключень на 28 січня
Ситуація в енергосистемі залишається складною і вимагає обмежень для всіх типів споживачів в усіх регіонах.
НЕК «Укренерго» повідомила про режим роботи енергосистеми на завтра, 28 січня. Енергетики змушені вдатися до обмежень споживання по всій території країни.
Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.
Кого торкнуться відключення
У скреду, 28 січня, заходи обмеження діятимуть в усіх регіонах. Застосовуватимуться два типи графіків:
Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів.
Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств та бізнесу.
Причина обмежень
Головний фактор дефіциту в системі — наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, але генерації наразі не вистачає для покриття всіх потреб.
Де дивитися свій графік
У компанії нагадують, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.
Також графіки для всіх черг споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Енергетики також закликають українців споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли світло з’являється за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на систему і пришвидшити відновлення.
Нагадаємо, росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова. Майже половина обласного центру залишилася без електрики.