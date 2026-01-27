ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
775
Час на прочитання
1 хв

Генерації на всіх не вистачає: "Укренерго" оголосило графіки відключень на 28 січня

Ситуація в енергосистемі залишається складною і вимагає обмежень для всіх типів споживачів в усіх регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 28 січня

НЕК «Укренерго» повідомила про режим роботи енергосистеми на завтра, 28 січня. Енергетики змушені вдатися до обмежень споживання по всій території країни.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Кого торкнуться відключення

У скреду, 28 січня, заходи обмеження діятимуть в усіх регіонах. Застосовуватимуться два типи графіків:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів.

  • Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств та бізнесу.

Причина обмежень

Головний фактор дефіциту в системі — наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, але генерації наразі не вистачає для покриття всіх потреб.

Де дивитися свій графік

У компанії нагадують, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Також графіки для всіх черг споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також закликають українців споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли світло з’являється за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на систему і пришвидшити відновлення.

Нагадаємо, росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова. Майже половина обласного центру залишилася без електрики.

Дата публікації
Кількість переглядів
775
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie