Генерації на всіх не вистачає: "Укренерго" оголосило графіки відключень на 28 січня

Відключення світла в Україні у середу, 28 січня

Реклама

НЕК «Укренерго» повідомила про режим роботи енергосистеми на завтра, 28 січня. Енергетики змушені вдатися до обмежень споживання по всій території країни.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Кого торкнуться відключення

У скреду, 28 січня, заходи обмеження діятимуть в усіх регіонах. Застосовуватимуться два типи графіків:

Реклама

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів.

Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств та бізнесу.

Причина обмежень

Головний фактор дефіциту в системі — наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, але генерації наразі не вистачає для покриття всіх потреб.

Де дивитися свій графік

У компанії нагадують, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Також графіки для всіх черг споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також закликають українців споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли світло з’являється за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на систему і пришвидшити відновлення.

Реклама

Нагадаємо, росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова. Майже половина обласного центру залишилася без електрики.