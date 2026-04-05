Генетичний джекпот: на Буковині жінка двічі народила двійню

Неймовірна історія з Буковини: Марія Малиш народила другу пару двійнят через вісім років після першої / © Суспільне

Реклама

На Буковині сім’я виховує дві пари двійнят — мама Марія Малиш народила дівчаток, а через вісім років — хлопчиків.

Історію щасливої родини розповідає «Суспільне».

Марія розповідає, що вони з чоловіком планували дитину і навіть не думали, що через кілька років стануть багатодітною сім’єю. Вона зазначає, що дуже хотіла дівчинку й планувала назвати її Нікою. На першому УЗД пара дізналася, що дітей буде двоє.

Реклама

«Ми були одночасно здивовані і раді. Я зраділа, а чоловік відразу казав: „Я не знаю, як це все має бути. Це одразу дві дитини. Це важко“, — каже жінка.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік Марії Олександр долучився до Сил оборони та понад рік воював на Луганщині. Але попри війну, родина вирішила не відкладати другу вагітність. На УЗД Марію знову чекала несподіванка. Жінка зізнається, що не могла повірити, коли лікарка сказала, що дітей знову двоє.

«Уже на другому УЗД сказали, що буде двійня. Тоді був реальний шок. Я одразу подумала, що лікарка жартує. Я перепитувала десь тричі. А лікарка питає: „А що таке, чому ви так дивуєтесь?“. А я кажу: „Та ж бо в мене двоє вдома є“», — говорить Марія.

І доньок, і синів Марія доносила до потрібного терміну. Обидві вагітності минули добре. Усі діти народилися вагою майже три кілограми після кесаревого розтину.

Реклама

Як виявилося, у її родині є генетична схильність до народження двійнят. І по дідусевій, і по бабусиній лінії є двійнята.

Доньки Ніка та Вікторія кажуть, що зраділи народженню одночасно двох братиків. Запевняють, що допомагають мамі, поки тато працює за кордоном.

«Ми дуже зраділи, що нас буде двоє — близнючки-дівчатка і близнюки-братики», — каже Віка.

Медичний директор Чернівецького обласного перинатального центру Василь Ринжук розповідає, що за статистикою, на понад 40 вагітностей одна є багатоплідною.

Реклама

«Першочергово це генетичний фактор. Якщо в попередніх поколіннях у батька чи матері народжувалися двійні, тоді зростає ймовірність їх народження і в цій сім’ї. Виносити двійню непросто, а трійню — тим паче, адже це подвійне навантаження на організм жінки», — говорить Василь Ринжук.

За його словами, за майже 40 років Марія — одна з двох жінок, які у перинатальному центрі Чернівців народили дві двійні.

