Геноцидний обстріл України: що наразі відбувається з газовою інфраструктурою

Росія 7 разів атакувала газову інфраструктуру з жовтня, а енергетику — 5 разів. Попри пошкодження, ситуація «поки не критична».

Про це Міністерка енергетики України Світлана Гринчук скзала в ефірі «Ми-Україна».

Міністерка окреслила масштаби російського терору проти інфраструктури, зазначивши, що ворог б’є по різних цілях з різною інтенсивністю.

«Якщо говорити про електроенергетику, то з початку жовтня це вже п’ята така масована атака саме ракетами різного типу на енергооб’єкти. Якщо говорити про газову інфраструктуру, то з початку жовтня це була вже сьома така велика атака», — повідомила Гринчук.

Вона підкреслила, що ця статистика не враховує щоденних атак «десятками, сотнями дронів».

Гринчук пояснила, що об’єкти намагаються захищати спільно з ППО, також працює фізичний захист. Проте цей захист не є панацеєю.

«Працює фізичний захист, але від балістичних ракет, на жаль, в світі навіть дуже мало систем, які можуть дозволити таку кількість знищувати і захистити об’єкти», — визнала міністерка.

Чи є критична ситуація з газом

Міністерка підтвердила, що 8 листопада газова інфраструктура також була «частково пошкоджена».

«Вже вдалося нашим газовикам частково і відновити, і видобуток, і працюємо далі. Тобто тут критичної поки що ситуації немає», — запевнила вона.

За словами Гринчук, для стабільності протягом опалювального сезону Україна працює над залученням додаткового імпорту газу.

«Тут є колосальна підтримка також з боку наших міжнародних партнерів, які допомагають нам як фінансово, так і фізичним газом. І це дозволяє нам дійсно заповнити на той рівень, який ми планували до опалювального сезону, сховище. І дозволяє зараз покривати також споживання, яке в нас є», — підсумувала вона.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада Росія змінила тактику ударів: замість стратегічної авіації застосувала «Кинджали», балістику та тактичні ракети, сконцентрувавшись на Лівобережжі й центральних областях. За оцінкою полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, метою атаки було позбавити регіони газу та електрики, а удар по житловому будинку в Дніпрі, де загинули люди, став частиною цього терору. Експерт попереджає, що подібні масовані балістичні обстріли можуть повторюватися.