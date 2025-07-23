Генпрокурор Кравченко прокоментував чутки про справи щодо очільників НАБУ і САП

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що в його кабінеті не обговорювалися кримінальні провадження щодо керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Кравченко заявив на брифінгу.

На пряме запитання про наявність таких справ Кравченко відповів: «У мене в кабінеті такі провадження не звучали».

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Натомість директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що наразі поширюються чутки про можливу підозру йому. Однак він наголосив, що готовий до такого розвитку подій.

«Така інформація дійсно присутня. Вона поширюється. Надати їй оцінку зараз складно. Буде підозра — я не боюсь, будемо відстоювати свої права у суді. Буду вважати це черговим тиском на Національне антикорупційне бюро. Я абсолютно готовий до цього розвитку подій, буду з колективом до кінця. Зараз основна задача — зберегти колектив як основну цінність Національного антикорупційного бюро і працювати над тим, щоб виправити те, що сталося», — заявив Кривонос.

Нагадаємо, раніше Кравченко заявив, що перевірить, чи має Національне антикорупційне бюро право розслідувати всі справи, які нині перебувають у його провадженні.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП — та фактично підпорядковує їхню діяльність генпрокурору. Цей документ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

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Ухвалення такого закону обурило частину українського суспільства, тож ввечері люди вийшли з протестами на вулиці Києва, Львова та Дніпра. Серед гасел, які скандували учасники, були «Ганьба!» та «Руки геть від НАБУ та САП!»