Генпрокурор Кравченко відповів, за яких обставин погодиться на відставку

Чи збирається Руслан Кравченко у відставку

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Очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко під час спілкування з журналістами заявив, що не має наміру добровільно залишати посаду.

Водночас посадовець уточнив, що піде у відставку лише в разі відповідного звернення від безпосередніх колег, президента Володимира Зеленського або Верховної Ради.

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Кравченко заявив, що не планує йти у відставку сам

«Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає», — заявив він.

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Кравченко також повідомив про кадрові рішення в ОГП на тлі антикорупційної операції «Карфаген», яка стосується можливого «кришування» діяльності шахрайських колцентрів.

За його словами, в межах розслідування від роботи вже відсторонили сімох співробітників. Зокрема, щодо заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, який фігурує у справі як підозрюваний, направлено подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а стосовно ще шести працівників розпочато службове розслідування.

Генпрокурор додатково зазначив, що у вівторок, 8 вересня, відвідає засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Раніше очільник ОГП публічно заперечував будь-яку причетність до протиправного заступництва щодо колцентрів та анонсував звільнення Кропиви. Втім, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному з’ясувалися нові обставини: за даними прокурорів САП, Кропива координував ремонтні роботи в маєтку генпрокурора.

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Після цього журналісти Bihus.Info опублікували ймовірні фотографії цієї елітної нерухомості в Козині. Руслан Кравченко у відповідь заявив, що його родина орендує згаданий будинок площею 280 квадратних метрів та обов’язково відобразить його в декларації.

Що могли робити для Кравченка, за даними САП

Нагадаємо, заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, якого підозрюють у прикриванні діяльності шахрайських колцентрів у межах справи НАБУ та САП «Карфаген», міг виконувати приватні доручення і контролювати ремонт у будинку генпрокурора Руслана Кравченка.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП повідомив, що Кропива координував ремонтні роботи в Козині, допомагав із візою для дружини Кравченка та організовував святкування його дня народження у Мадриді. Слідство вважає ці факти свідченням неформальних дружніх стосунків та особливого статусу посадовця як довіреної особи очільника ОГП.

У відповідь на розслідування генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про свою непричетність до схеми з колцентрами, відсторонив Кропиву від посади та доручив підготувати рішення про його звільнення. Крім того, Кравченко ініціював перевірки роботи профільних департаментів і доручив організувати проходження поліграфа для працівників підрозділів, які розслідують справи щодо незаконних колцентрів.

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