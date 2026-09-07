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Генпрокурор Кравченко відповів, за яких обставин погодиться на відставку
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує добровільно залишати посаду. Водночас він назвав тих, від кого може залежати його відставка, та розповів про кадрові рішення в ОГП.
Очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко під час спілкування з журналістами заявив, що не має наміру добровільно залишати посаду.
Водночас посадовець уточнив, що піде у відставку лише в разі відповідного звернення від безпосередніх колег, президента Володимира Зеленського або Верховної Ради.
Кравченко заявив, що не планує йти у відставку сам
«Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає», — заявив він.
Кравченко також повідомив про кадрові рішення в ОГП на тлі антикорупційної операції «Карфаген», яка стосується можливого «кришування» діяльності шахрайських колцентрів.
За його словами, в межах розслідування від роботи вже відсторонили сімох співробітників. Зокрема, щодо заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, який фігурує у справі як підозрюваний, направлено подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а стосовно ще шести працівників розпочато службове розслідування.
Генпрокурор додатково зазначив, що у вівторок, 8 вересня, відвідає засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Раніше очільник ОГП публічно заперечував будь-яку причетність до протиправного заступництва щодо колцентрів та анонсував звільнення Кропиви. Втім, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному з’ясувалися нові обставини: за даними прокурорів САП, Кропива координував ремонтні роботи в маєтку генпрокурора.
Після цього журналісти Bihus.Info опублікували ймовірні фотографії цієї елітної нерухомості в Козині. Руслан Кравченко у відповідь заявив, що його родина орендує згаданий будинок площею 280 квадратних метрів та обов’язково відобразить його в декларації.
Що могли робити для Кравченка, за даними САП
Нагадаємо, заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, якого підозрюють у прикриванні діяльності шахрайських колцентрів у межах справи НАБУ та САП «Карфаген», міг виконувати приватні доручення і контролювати ремонт у будинку генпрокурора Руслана Кравченка.
Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП повідомив, що Кропива координував ремонтні роботи в Козині, допомагав із візою для дружини Кравченка та організовував святкування його дня народження у Мадриді. Слідство вважає ці факти свідченням неформальних дружніх стосунків та особливого статусу посадовця як довіреної особи очільника ОГП.
У відповідь на розслідування генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про свою непричетність до схеми з колцентрами, відсторонив Кропиву від посади та доручив підготувати рішення про його звільнення. Крім того, Кравченко ініціював перевірки роботи профільних департаментів і доручив організувати проходження поліграфа для працівників підрозділів, які розслідують справи щодо незаконних колцентрів.