- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 568
- Час на прочитання
- 1 хв
Генпрокурор відреагував на ДТП за участю працівника прокуратури
Генпрокурор Кравченко взяв на контроль ДТП із працівником прокуратури, який збив жінку.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко вирішив взяти під особистий контроль справу про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася пізно ввечері в Голосіївському районі Києва 19 липня.
Про це він повідомив в Телеграм.
Генпрокурор оприлюднив відеозапис події, зафіксований камерою вуличного спостереження. Він детально описав обставини події, зазначивши, що винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.
«Андрій Молочний є головним спеціалістом відділу органів прокуратури, але не прокурором. Час наїзду підтверджено записом — 23:25», — уточнив він.
Він зазначив, що близько 23:35 держслужбовець органів прокуратури Андрій Молочний виїхав на тротуар, де збив пішохода — жінку, яка, на щастя, залишилася живою.
Руслан Кравченко заявив, що представлятиме інтереси потерпілої в суді. Він наголосив на неприйнятності подібних порушень моральних і правових норм, назвавши цей випадок ганьбою для всієї системи.
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Потерпіла лишилася живою, але отримала травми.