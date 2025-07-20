Генпрокурор відреагував на ДТП за участю працівника прокуратури

У Києві працівник прокуратури збив жінку / © Getty Images

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко вирішив взяти під особистий контроль справу про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася пізно ввечері в Голосіївському районі Києва 19 липня.

Про це він повідомив в Телеграм.

Генпрокурор оприлюднив відеозапис події, зафіксований камерою вуличного спостереження. Він детально описав обставини події, зазначивши, що винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.

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«Андрій Молочний є головним спеціалістом відділу органів прокуратури, але не прокурором. Час наїзду підтверджено записом — 23:25», — уточнив він.

Він зазначив, що близько 23:35 держслужбовець органів прокуратури Андрій Молочний виїхав на тротуар, де збив пішохода — жінку, яка, на щастя, залишилася живою.

Руслан Кравченко заявив, що представлятиме інтереси потерпілої в суді. Він наголосив на неприйнятності подібних порушень моральних і правових норм, назвавши цей випадок ганьбою для всієї системи.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Потерпіла лишилася живою, але отримала травми.

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