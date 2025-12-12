"Працюємо далі": Офіс генпрокурора і сам Кравченко спростували фейк про відставку

Руслан Кравченко.

У Мережі з’явилася інформація про начебто відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. В Офісі генпрокурора спростовують це. Згодом сам посадовець заявив, що продовжує виконувати обов’язки.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в Офісі генерального прокурора, а також стало відомо з допису Кравченка у Facebook.

Очільник Офісу генпрокурора повідомив, що "не подавав і не збирається подавати у відставку”.

“Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Працюємо далі, не розслабляємось”, - наголосив Кравченко.

Інформація про “відставку” генпрокурора

Зауважимо, 12 грудня у Телеграм-каналі “Bankova Mail” з’явилася інформація про те, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Журналіст Василь Крутчак заявив, начебто генпрокурор сам написав заяву про відставку.

Повідомлення з Телеграм-каналу Bankova Mail.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

В ОГП наголосили, що інформація у Телеграм-каналі неправдива. Джерела ТСН.ua спростовують це.

“Інформація не відповідає дійсності”, - повідомили нам.

Нагадаємо, 28 листопада тоді ще в очільника ОП Андрія Єрмака провели обшуки. Політик заявив про повне сприяння слідчим. Того ж дня Єрмак написав заяву про звільнення, а президент Володимир Зеленський підписав указ №868 про його відставку з посади керівника Офісу президента.