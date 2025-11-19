- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив втрати РФ: скільки окупантів ліквідовано за добу
Українські бійці 19 листопада завдали росіянам втрат у живій силі й у техніці.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 850 російських окупантів. Так, загальні бойові РФ сягнули 1161230 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Якими є загальні втрати РФ
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1161230 (+850) осіб
танків — 11356 (+1)
бойових броньованих машин — 23595 (+1)
артилерійських систем — 34511 (+12)
РСЗВ — 1546 (+1)
засоби ППО — 1247
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82086 (+293)
крилаті ракети — 3940
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67635 (+56)
спеціальна техніка — 4001 (+1).
Раніше йшлося про те, що втрати РФ в Україні перетнули нову психологічну позначку.
Так, станом на ранок 18 листопада ЗСУ знищили 1 160 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.