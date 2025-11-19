ТСН у соціальних мережах

Генштаб оновив втрати РФ: скільки окупантів ліквідовано за добу

Українські бійці 19 листопада завдали росіянам втрат у живій силі й у техніці.

Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Минулої доби ЗСУ ліквідували 850 російських окупантів. Так, загальні бойові РФ сягнули 1161230 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1161230 (+850) осіб

  • танків — 11356 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23595 (+1)

  • артилерійських систем — 34511 (+12)

  • РСЗВ — 1546 (+1)

  • засоби ППО — 1247

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82086 (+293)

  • крилаті ракети — 3940

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67635 (+56)

  • спеціальна техніка — 4001 (+1).

Раніше йшлося про те, що втрати РФ в Україні перетнули нову психологічну позначку.

Так, станом на ранок 18 листопада ЗСУ знищили 1 160 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

