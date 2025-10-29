Генштаб перевіряє секретність карт, які опублікував полковник Манько

Полковник Валентин Манько оприлюднив фото з картами

Оприлюднені керівником Управління Штурмових військ полковником Валентином Маньком фотографії з картами, ймовірно, бойових дій повинен оцінити експерт з питань таємниць.

Про це повідомили у Головному управління комунікації Збройних Сил України у відповідь на запит видання «Еспресо».

Речники Генштабу називають карти, опубліковані полковником Маньком в соцмережі ТікТok, «топографічними».

«Наявність (або відсутність) відомостей з обмеженим доступом в інформації, поширеній полковником Валентином Маньком, може бути встановлена лише після здійснення відповідної оцінки. Інформування громадськості щодо порушеного питання є можливим після проведення такої оцінки експертом з питань таємниць відповідно до розподілу повноважень», — повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Раніше волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко назвав оприлюднені карти «таємними», зазначивши, що поширення таких матеріалів може допомогти ворогові.

Сам Валентин Манько запевнив, що карти не підпадають під гриф «таємно» і не містять інформацію для службового користування.

«Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні», — пояснив він.

У DeepState зауважили, що інформація на одній з мап полковника суттєво відрізняється від тієї, яка відображена на їхніх власних картах.

У Мережі деякі користувачі висловили припущення, що ці фото — навмисний вкид, щоб заплутати росіян.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua опублікував усі подробиці скандалу із картами полковника Валентина Манька.