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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Генштаб повідомив про рекордні втрати армії РФ за добу: скільки окупантів "закобзонили"

Зазвичай число втрат російських військ на фронті в Україні за добу не перевищує двох тисяч осіб. Проте за 21 жовтня сили окупантів втратили вбитими і пораненими близько 2250 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
1 коментар
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Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за добу 21 жовтня сили РФ втратили вбитими і пораненими близько 2250 осіб, а в цілому за час повномасштабного вторгнення до України російська армія втратила близько 1 572 790 своїх військових.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

П’ять найбільших добових втрат противника в особовому складі:

  • 21.10.2026 — 2250 осіб

  • 19.12.2024 — 2200 осіб

  • 18.10.2026 — 2100 осіб

  • 27.09.2026 — 2090 осіб

  • 28.11.2024 — 2030 осіб

«Три з п’яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року. Попередній рекорд протримався майже два роки», — уточнили у відомстві.

Від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.

Нагадаємо, українська контрнаступальна операція «Вівальді» розгромила північний фланг російських окупантів та зірвала масштабний план Кремля щодо оточення «Поясу фортець». ЗСУ вибили ворога за річку Жеребець і розгромили144-ту мотострілецьку дивізію РФ. Просування ворога на фронті фактично зупинено.

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Коментарі (1)
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cep7538
09:20, 2026.10.22
Та пишіть вже по 10000 кожного дня, літери стерплять. Ми бачимо по ситуації в нас на Харківщині ці "перемоги" як фронт все ближче.
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