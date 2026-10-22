Генштаб повідомив про рекордні втрати армії РФ за добу: скільки окупантів "закобзонили"

Окупанти / © Associated Press

Реклама

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за добу 21 жовтня сили РФ втратили вбитими і пораненими близько 2250 осіб, а в цілому за час повномасштабного вторгнення до України російська армія втратила близько 1 572 790 своїх військових.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

П’ять найбільших добових втрат противника в особовому складі:

Реклама

21.10.2026 — 2250 осіб

19.12.2024 — 2200 осіб

18.10.2026 — 2100 осіб

27.09.2026 — 2090 осіб

28.11.2024 — 2030 осіб

«Три з п’яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року. Попередній рекорд протримався майже два роки», — уточнили у відомстві.

Від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.

Нагадаємо, українська контрнаступальна операція «Вівальді» розгромила північний фланг російських окупантів та зірвала масштабний план Кремля щодо оточення «Поясу фортець». ЗСУ вибили ворога за річку Жеребець і розгромили144-ту мотострілецьку дивізію РФ. Просування ворога на фронті фактично зупинено.

Новини партнерів

Новини партнерів