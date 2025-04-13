Генштаб пригрозив Росії за удар по Сумах: Наша відповідь буде жорсткою

Удар по Сумах / © ДСНС

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У Генштабі ЗСУ прокоментували кривавий ракетний удар Росії по центру міста Суми, сьогодні, 13 квітня.

Про це передає пресслужба Генштабу.

«У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей», — йдеться в повідомленні.

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Військові наголошують, що ворог, не досягнувши стратегічних успіхів на полі боюзнову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Генштаб запевняє, що відповідь Сил оборони на терористичні дії РФ буде жорсткою.

«Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання», — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.