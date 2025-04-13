ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
592
Час на прочитання
1 хв

Генштаб пригрозив Росії за удар по Сумах: Наша відповідь буде жорсткою

Генштаб запевняє, що відповідь Сил оборони на терористичні дії РФ буде жорсткою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах

Удар по Сумах / © ДСНС

У Генштабі ЗСУ прокоментували кривавий ракетний удар Росії по центру міста Суми, сьогодні, 13 квітня.

Про це передає пресслужба Генштабу.

«У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей», — йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, що ворог, не досягнувши стратегічних успіхів на полі боюзнову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Генштаб запевняє, що відповідь Сил оборони на терористичні дії РФ буде жорсткою.

«Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання», — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie