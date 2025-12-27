Генштаб спростував заяви Путіна про захоплення важливих міст на Донеччині та Запоріжжі

Росіяни брешуть про успіхи на фронті

Кремль намагається видати бажане за дійсне та звітує про фейкові перемоги. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про «успіхи» армії РФ на полі бою не підтверджуються фактами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, а також у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Гуляйполе та Мирноград: ситуація важка, але контрольована ЗСУ

У Генштабі наголосили, що повідомлення з Кремля про захоплення цих міст є брехнею.

Гуляйполе (Запоріжжя): Ситуація складна, але оборонна операція триває. Українські воїни продовжують знищувати піхотні групи загарбників безпосередньо в місті. В ЦПД підтвердили, що ворог не має контролю над містом і не зміг там закріпитися.

Мирноград (Донеччина): Оперативна обстановка залишається важкою. Проте ворогу не вдається реалізувати плани із захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тому в хід йде дезінформація.

Також спростовано фейк про захоплення селища Степногірськ Запорізької області, де тривають важкі бої, але контроль залишається за Силами оборони.

Костянтинівка: провал штурму 26 грудня

Окремо військові повідомили про ситуацію у Костянтинівці на Донеччині. Заяви росіян про контроль над «половиною міста» — це вигадки.

«26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА», — Генштаб навів приклад успішної оборони.

Сили оборони продовжують тримати рубежі та нищать ворога на підступах до міста.

Хроніка брехні: Куп’янськ і Покровськ

Військові нагадали, що це не перша спроба РФ «захопити» міста в телевізорі.

Куп’янськ: Керівництво РФ кілька разів рапортувало про взяття міста, але ЗСУ звільнили низку населених пунктів на півночі, зачистили більшу частину міста та блокували залишки ворога.

Покровськ: Агресор розповідає про його захоплення ще з кінця вересня минулого року. Реальність — оборона міста триває вже 17 місяців, а противник зазнає там колосальних втрат.

Для кого ця вистава

У Генштабі впевнені: брехня росіян орієнтована насамперед на іноземних партнерів і активізувалася саме під час розмов про мирні переговори.

Справжньою ціною цих «віртуальних перемог» є реальні втрати окупаційної армії, які щодня становлять щонайменше 1000 вбитих та поранених.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що відбувається біля Гуляйполя, назвавши ситуацію «дуже-дуже важкою». Росіяни планують дистанційно замінувати логістичні шляхи до Гуляйполя, щоб відрізати українські війська.