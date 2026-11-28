Окупанти / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України продовжують завдавати втрат особовому складу, озброєнню, військовій техніці та засобам забезпечення противника.

Про це повідомляє Генштаб.

Реклама

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2026 року становлять:

Реклама

близько 1 650 986 (+2825) осіб

танки — 12 517 (+3)

бойові броньовані машини — 26 038 (+35)

артилерійські системи — 52 900 (+42)

РСЗВ — 2312 (+6)

засоби ППО — 1782 (+10)

літаки — 456

гелікоптери — 356

наземні робототехнічні комплекси — 3253 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 623 676 (+1359)

крилаті ракети — 5278

кораблі та катери — 36

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 181 327 (+575)

спеціальна техніка — 4958 (+7)

Втрати РФ у війні проти України — що відомо

У конфіденційних даних Росстату зафіксовано 11 335 смертей людей з іноземним громадянством або місцем народження за межами Росії, пов’язаних із війною проти України. Записи охоплюють вихідців майже зі 100 країн, пише Bloomberg.

Смерті зареєстровані в період від 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го. Зв’язок із війною визначали за відповідними кодами або згадками в документах про «військову операцію», обстріли чи дрони.

Генсек НАТО Рютте повідомляв, що Росія протягом останніх кількох місяців щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових загиблими та важкопораненими. За попередніми даними, у жовтні цей показник міг перевищити 50 тисяч.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів