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"Географію відповіді визначили": Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по СБУ
Володимир Зеленський заявив про підготовку нової операції у відповідь на удари РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила географію та готує дзеркальну відповідь на російську атаку по будівлі СБУ.
Про це він заявив у соцмережах.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із головою СБУ Олександром Покладом підготовку української відповіді на російські удари.
«Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат», — зауважив Зеленський.
Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо
Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.
Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.
Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки вдень 4 вересня на центр Києва вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.