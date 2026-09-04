"Географію відповіді визначили": Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по СБУ

Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила географію та готує дзеркальну відповідь на російську атаку по будівлі СБУ.

Про це він заявив у соцмережах.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із головою СБУ Олександром Покладом підготовку української відповіді на російські удари.

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«Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат», — зауважив Зеленський.

Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо

Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки вдень 4 вересня на центр Києва вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.

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