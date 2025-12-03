Герасимов бреше Путіну: українські військові спростували заяви про “прорив” окупантів у Лимані

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький / © скриншот з відео

Російська пропаганда видає бажане за дійсне та звітує про успіхи на фронті, які існують лише в уяві окупантів. Начальник генерального штабу армії РФ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про «прорив» оборони на Донеччині в районі Лимана. Проте українські військові, які тримають там позиції, офіційно спростовують цю інформацію.

Про це повідомив Третій армійський корпус у своєму Telegram-каналі.

Реальність на полі бою: 40 штурмів щодня

За словами командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, оборону на цьому напрямку міцно утримують 63-тя окрема механізована бригада та підрозділи 60-ї ОМБр. Ніякого захоплення Лиману чи прориву оборони не відбулося.

Військовий зазначив, що інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою, але ситуація контрольована.

«Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста», — наголосив Андрій Білецький.

За останній місяць окупанти здійснили десяток спроб проникнути на околиці міста малими групами інфільтрації. Кожна з цих спроб завершилася для ворога фатально — групи були ліквідовані або взяті в полон.

«Допомога» від воєнкорів та крах Герасимова

Українські військові розповіли про показовий випадок. Один із полонених росіян на відео «подякував» російському воєнкору за те, що той «злив» їхні позиції у Telegram. Завдяки цьому українські бійці оперативно виявили ворожу групу. Частину окупантів знищили на місці, а «герою» відео пощастило вижити й потрапити в полон.

Командир 63-ї ОМБр полковник Павло Юрчук різко прокоментував дії російського командування, яке намагається прикрити свої провали фейковими звітами.

«За чотири роки Герасімов „спалив“ свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про успіхи, яких не існує», — підсумував полковник.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Bild, що Росія захопила Покровськ. Ситуація в місті складна, але українські підрозділи контролюють ключові райони та перешкоджають наступу ворога.